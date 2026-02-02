2p
A magyarok kétharmada elégedetlen: stabilan vezet a Tisza

mfor.hu

A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza továbbra is 8 százalékkal vezet a kormánypárt előtt a Publicus Intézet felmérése szerint. A Demokratikus Koalíció már a parlamenti küszöb alatt van, de még hibahatáron belül – írja a Népszava.

Megmerevedtek a frontvonalak, az előző hónaphoz képest nincs érdemleges változás a pártok népszerűségében – derült ki abból a januári kutatásból, amit a Publicus Intézet a Népszava megbízásából készített. Ez sokkal inkább a Tisza számára jó hír, hiszen azt jelenti, hogy a Fidesznek nem sikerült közelebb kerülnie Magyar Péter pártjához – írja a lap.

A teljes népességben a Tisza Párt 33 százalékon, a Fidesz 28 százalékon áll, ami hajszálpontosan megegyezik a Publicus decemberi adataival. Apró változás, hogy a biztos szavazók esetében a Fidesz egy százalékot nőtt (33 százalék), a Tisza egy százalékot csökkent (39 százalék), de az eltérés bőven hibahatáron belül marad. A biztos szavazó pártválasztókat nézve szintén pontosan ugyanazt látjuk, amit decemberben: a Tisza 48 százalékával szemben a Fidesz csak 40 százalékot tud felmutatni. Érdekesség, hogy a biztos szavazók 17 százaléka még nem kötelezte el magát egyik párt mellett sem.

A Demokratikus Koalíció egy-egy százalékot rontott, a teljes népességben 3 százalékos, a másik két kategóriában 4-4 százalékos a népszerűsége. Ezúttal sem árt hangsúlyozni, hogy a csökkenés jócskán hibahatáron belüli. A DK helyzetében azonban ez azzal járhat, hogy a párt – amennyiben valóban ez lenne a tényleges választási eredmény – nem kerülne be az Országgyűlésbe.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága továbbra sem mozdult el a 2-3 százalékról, a Mi Hazánk pedig ugyancsak a decemberi adatokat hozta. Toroczkai László pártja januárban a teljes népességben elért 4 százalék mellett a biztos szavazóktól és a biztos szavazó pártválasztóktól is 5-5 százalékot kapott.

A magyarok közel kétharmada (63 százalék) elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok – rögzítette a Publicus. Szót érdemel, hogy a nyugdíjasok 71 százaléka is az elégedetlenek táborába tartozik, holott ebben a választói csoportban elméletileg a Fidesz előnyben van a Tiszával szemben.

Csabainé Koncsos Gréta nyerte az időközi polgármester-választást Kisnánán.    

A Demokratikus Koalíció kezdeményezésére összehívták a parlament rendkívüli ülését.

A kampány szinte napi témájává vált az olcsó orosz gáz kérdése, miközben szakértők – és olvasóink – számára is kétséges, hogy egyáltalán valóban olcsó-e, vagy van esetleg minimum hasonlóan alacsony áron elérhető alternatíva? Az Európai Unió Tanácsa döntést hozott, hogy kivezetné az orosz gázt, olvasóink pedig értékelték ezt a fejleményt. 

