A Mi Hazánknak már van hivatalos miniszterelnök-jelöltje

A sajtótájékoztatón Dúró Dóra hangsúlyozta: pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, és már akkor jelezték, hogy senki javára nem lépnek vissza – számol be róla az MTI.

A Mi Hazánk harmadik utat kínál azoknak, akik a Fidesz korrupt „urambátyámrendszerét” nem akarják támogatni, illetve Magyar Péter globalista politikáját is elutasítják – fogalmazott, programközpontú kampányt ígérve pártja nevében.

Toroczkai László a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője az országgyűlésben is aktív

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Minden réteget megszólítanak

Toroczkai László az eseményen azt emelte ki: minden társadalmi réteget megszólító programjuk teljes paradigmaváltást kínál az eddigi kormányzati működéshez képest, mert ők komplex módon, a kapcsolódásokat feltárva és kihasználva fejlesztenék az egyes területeket.

A politikus a legfőbb problémának a tragikus mértékű népességfogyást nevezte, kijelentve, nem tud a nemzet megmaradni, ha a vidéket leépítik, márpedig, az utóbbi évtizedekben a kisebb települések elnéptelenednek, „a magyarokat kiüldözik, elüldözik” az országból.

Arról beszélt: három olyan politikai erő van, amelynek meghatározó szava lehet a 2026-os választások után Magyarország jövőjére, de a másik kettő – a Fidesz és a Tisza – nem programját ütközteti, hanem „egészen elképesztő választási ígéretekkel és osztogatásokkal” kampányol, eközben a DK-val együtt „minősíthetetlen sárdobálást” folytatva.

Pozitív üzenetekkel és egy olyan jövőstratégiával indulunk neki ennek a választásnak is, amely Magyarországot gyarapodó, fejlődő pályára tudja állítani – jelentette ki a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje.