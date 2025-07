A mindenit! – Lázár János ezt tervezi

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő „hídstruktúrát” is fel kell újítani – sorolta Lázár János, aki a videó szerint mindezt a hozzá érkező kérdésekre válaszolva közölte.

Kiemelte: „mi vagyunk az a kormány”, amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán. Az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.

„Minden HÉV-vonalat fel akarunk újítani és a HÉV-járműveket le fogjuk cserélni új járművekbe” – tette hozzá Facebook videójában . Hangsúlyozta: ez annál is inkább szükséges, mert a Magyarországon futó 100 HÉV-szerelvény mindegyike elérte a 60 éves kort.

Lázár János közölte: még ebben az évben elkezdődik 54 új HÉV-szerelvény beszerzése, továbbá nem csupán a szentendreire, hanem miniszterként valamennyi HÉV-vonalra kiadta a rekonstrukció tervezési megbízását – számol be róla az MTI.

