A Momentum a parlamenti frakcióból is kizárta Cseh Katalint

„Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is” – közölte Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője a Facebookon, amelyről a Telex számolt be.

Momentumból Humanisták

Fotó: Cseh Katalin Facebook oldala

Cseh Katalint a pártból már november 12-én kizárták.

Bedő Dávid hozzátette, a kizárás jelentős pénzügyi károkkal járni a Momentumnak, ugyanis a frakciók támogatását létszám alapján kapják a pártok.

Cseh Katalin november tizedikén jelentette be, hogy csatlakozik Barabás Richárd új politikai mozgalmához, ami a Humanisták nevet kapta. Pártjukkal önállóan akar indulni a jövő évi választáson. A Momentum bejelentette, nem indulnak a választásokon.