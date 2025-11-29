3p
„A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem” – kezdte fellépését Orbán Viktor

Gulyás Gergely beszéde után következik Orbán Viktor, akit ezútta la nyíregyházi televízió főszerkesztője kérdez a színpadon. 

Gulyás Gergely a Tisza állítólagos megszorításaival jött a végig papírból felolvasott beszédében. 

„Most még csak a magyarok adatait küldik Ukrajnában, de a pénzünket is akarják” – vetítette elő a jövőt, ismét összekötve az ellenzéki pártot a háborútól szenvedő országgal, mielőtt rátért volna az állami támogatások, jóléti intézkedések felsorolására. „Csak mi tudjuk garantálni e viharos időkben Magyarország békéjét és biztonságát” – zárta a beszédét Gulyás Gergely.

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – vette poénosra a Gulyát követő Orbán a bemelegítést, mielőtt elkezdte volna kifejteni, mennyi mindent tett az elmúlt napokban az ország energiabiztonságáért. Szóba került a washingtoni és a moszkvai látogatása is.

Minél nagyobb egy ország, annál inkább tart a betegségektől a vezetője, ezért nagyon ügyelek arra, hogy még véletlenül se tüsszentsek, ne krákogjak – avatta be egy magánéleti jellegű információba a közönséget Orbán arra a felvetésre, hogy régebben Vlagyimir Putyin egy hosszú asztalnál tárgyalt vele – írja a hvg.hu.

 

Moszkvából egyenesen Szabolcsba
Moszkvából egyenesen Szabolcsba
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Egyesült Államok 250 éves, de én egy 1100 éves országból érkeztem – engedett betekintést egy másik tárgyalási manőverbe. Mindennek a titka a lelkierő és az önbecsülés – de hozzátette: Azért háromszor már nekünk jöttek az oroszok, nem? 

Egy csúcsra járatott volt KGB-s – mondta Putyinról, akit egy rendkívül felkészült embernek írt le, és aki érti, hogy „mi nem szlávok vagyunk”.  

A háború értelmezése Nyugat-Európában más, mint Oroszországban – próbált történelmi és geopolitikai leckét tartani Orbán. Európában úgy gondolják, hogy az oroszok megtámadták az ukránokat, és ha az oroszok nyernek, akkor „mindenkit bekapnak”. Az orosz értelmezés az, hogy elvesztették a Szovjetuniót, kötöttek egy megállapodást a nyugatiakkal, de ők azt nem tartották be, hiszen felvették a NATO-ba a kelet-európai országokat, és most még Ukrajnát is fel akarják venni. Az orosz álláspontot ismertetve Orbán azt mondta, ez azt jelenti, hogy a Nyugat elviszi az összes modern fegyvert az orosz-ukrán határig. „Lehet hogy Ukrajnát megilletik a nemzetközi jogok, de Oroszországot is megilleti a jog a biztonsághoz – ez az ő értelmezésük” – magyarázta a miniszterelnök. 

Orbán Viktorék belecsaptak a lecsóba Nyíregyházán

Megkezdődött a Digitális Polgári Körök újabb „háborúellenes” gyűlése Nyíregyházán. Orbán Viktor egyenesen Moszkvából utazott a nyírség fővárosába. 

