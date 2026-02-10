4p
A nagy ő legyőzhetetlen? Stohl András bombát robbantott a TV2-n

Kollár Dóra

A 6. hét nézettségi adataiban akadt egyértelmű győztes.

Ezúttal nem hozott változást a hétköznapi program a kereskedelmi csatornák képernyőjén, így az RTL-en ezúttal is a Horvátországból adaptált, rivális családok mindennapjait bemutató Pokoli rokonok teleregény érkezett elsőként, amely átlagosan 389 ezer nézőt érdekelt. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 177 ezer főt tudott felmutatni 12,5 százalékos közönségarány mellett – ez nagyjából megfelelt az előző hetekben megszokott szintnek.

A TV2-nek nagyon bejött A nagy ő – The Bachelor új évadja, Stohl András kegyeiért influenszerek, „professzionális” valóságshow-szereplők és egy felnőttfilmes színésznő is küzdenek, a formátum pedig igazi közönségkedvencnek bizonyult a nézők körében. A párkeresős reality átlagosan 707 ezer főt vonzott adásonként a teljes lakosság körében, míg a 18-59 évesek körében 331 ezres nézettséget hozott 23,6 százalékos közönségarány mellett. Stohl Andrásék a heti toplistán is taroltak, a pénteki epizód

a teljes lakosság körében 753 ezres nézettséget ért el, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 361 ezer nézőt és 25,6 százalékos közönségarányt hozott, ezzel mindkét szegmensben megszerezve a heti győzelmet.

Stohl András szerelmi életét imádják a nézők
Fotó: TV2 Sajtószoba

A műsorsáv második felében az RTL ismétléseket adott, amely néhány százezres nézettséget hozott, míg a TV2 az Eskü, megváltozom! – Aurelio saját gyártású realityjével támadott, amelyben a Való Világ 6. évadjában feltűnt, azóta botrányok egész sorába keveredő Aurelio próbál jó útra térni, ez egy elég halovány, 207 ezres nézettséget hozott átlagosan a teljes lakosság körében.

Vízilabda-Eb-döntő és Szoboszlai-dráma

Csütörtökön a magyar női válogatott Hollandiával csapott össze a kontinenstorna fináléjában, a mérkőzés végül egy szívszorító vereséggel zárult, a rendes játékidőben született 10-10-es eredmény után büntetők döntöttek; mindezt nagyjából 279 ezren látták a készülékek előtt.

Igazi drámát hozott az angol bajnoki vasárnap fordulója, ahol a Liverpool a Manchester City csapatát fogadta, és a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a meccs egyik hőse lett. A 74. percben óriási szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak, majd a mérkőzés utolsó másodperceiben végül szabálytalansággal állította meg az üres kapura sprintelő manchesteri Erling Haalandot, megakadályozva, hogy a Liverpool eggyel több gólt kapjon; a végeredmény 2-1 lett a Manchester City javára. A bombagólt, valamint a piroslapot érő manővert 278 ezren követték a tévék előtt.

Végül a magyar bajnokságban is mérkőzést rendeztek, a Ferencváros-Újpest örökrangadón ezúttal is a Fradi nyert, így továbbra is megtartotta több mint tíz éve tartó veretlenségi szériáját a lila-fehérek ellen. A végül 3-0-s eredménnyel záruló találkozót 236 ezren nézték.

Mi történt hétvégén?

A pihenőnapokon ezúttal sem maradtak néznivaló nélkül a tévézők a kereskedelmi csatornákon. Szombat este az RTL a Gólkirályság legújabb évadának friss epizódját tűzte műsorra, amely a teljes lakosság körében 377 ezer nézőt vonzott. A TV2 ezzel szemben a Kincsvadászok – VIP újabb részével állt elő, és fölényes győzelmet aratott, ugyanis a műsort 592 ezren követték.

Vasárnap ismét haraptak az RTL cápái, és az üzleti vetélkedő Cápák között új adása 418 ezer nézőt ért el, míg a TV2-n futó Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? ennél is jobban teljesített, 475 ezres nézettséggel.

A heti végeredmény ezúttal sem volt kérdés, ugyanis A nagy ő rendkívül stabil teljesítménye bebiztosította a TV2 győzelmét. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 16,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 13,7 százalékával.

