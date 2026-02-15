A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

A petíció a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédésére szólít, és ellenzi a Tisza Párt programjában megjelent javaslatokat. Az aláírásgyűjtést egy olyan egyesület indította, amelynek az elnöke Deutsch Tamás – foglalja össze a 24.hu.

A Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő által elnökölt Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonok támogatásával indított aláírásgyűjtést, mert szerintük veszélybe került a magyar sport finanszírozási rendszere. A kezdeményezők állítása szerint egyes közéleti szereplők túlzónak tartják a sporttámogatások mértékét, és olyan változásokat szorgalmaznak, amelyek megszüntetnék a jelenlegi, szerintük jól működő támogatási modellt.

Deutsch Tamás aktivizálja magát a választásokon

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Itt ugyan nem írják le a Tisza Párt nevét, de február 7-én Orbán Viktor kedvenc lapjának, a Nemzeti Sportnak főszerkesztője, a Fidesz-kormánnyal közeli kapcsolatot ápoló Szöllősi György arról írt felháborodott bejegyzést, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén megszüntetné a társaságiadó-kedvezmény (tao) rendszerét.