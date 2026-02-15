1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Deutsch Tamás Választás 2026

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

mfor.hu

Megjelent a lapban egy olyan petíció, amely ugyan burkoltan, de a Tisza Párt elleni fellépésre szólít fel.

A petíció a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédésére szólít, és ellenzi a Tisza Párt programjában megjelent javaslatokat. Az aláírásgyűjtést egy olyan egyesület indította, amelynek az elnöke Deutsch Tamás – foglalja össze a 24.hu.

A Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő által elnökölt Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonok támogatásával indított aláírásgyűjtést, mert szerintük veszélybe került a magyar sport finanszírozási rendszere. A kezdeményezők állítása szerint egyes közéleti szereplők túlzónak tartják a sporttámogatások mértékét, és olyan változásokat szorgalmaznak, amelyek megszüntetnék a jelenlegi, szerintük jól működő támogatási modellt.

Deutsch Tamás aktivizálja magát a választásokon
Deutsch Tamás aktivizálja magát a választásokon
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Itt ugyan nem írják le a Tisza Párt nevét, de február 7-én Orbán Viktor kedvenc lapjának, a Nemzeti Sportnak főszerkesztője, a Fidesz-kormánnyal közeli kapcsolatot ápoló Szöllősi György arról írt felháborodott bejegyzést, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén megszüntetné a társaságiadó-kedvezmény (tao) rendszerét.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete előtt több százan demonstráltak, a kormány akkumulátorgyár politikája ellen.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Bózsó Péter

Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Óriási hullámokat vert a Telex héten megjelent cikke, amely szerint a nemzetbiztonsági szolgálat már évekkel ezelőtt az ismertnél jóval súlyosabb egészségkárosító szabálytalanságokra derített fényt a Samsung gödi üzemében. Amit ennek ellenére sem állíttatott le a gazdaság felvirágzását az akkugyáraktól remélő magyar kormány. Ez Viszont Privát műsorunk e heti adásában saját forrásaink beszámolóit közvetítve beszéltünk a gyárban uralkodó kőkemény munkakörülményekről és a dolgozók kiszolgáltatottságáról. De vajon miért tartott ki a kormány a koreai cég mellett? Hibás döntés volt-e ennyi mindent az akkugyárakra feltenni? És kinek állt érdekében a nemzetbiztonsági jelentések és a kormányülésen elhangzottak kiszivárogtatása?  

Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

A miniszterelnök több témáról is beszélt.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, korábban Nyírő Gyula Kórház

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

A Szombathelyi Haladás működésére évente közel 1 milliárd forintot ad a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. Mivel a támogatás a végrehajtás alól is mentesül, ezért Mészáros Lőrinc korábbi veje ezt nem hívhatja le, ha be akarja hajtani a klub tartozását.

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása szerint 6 százalék a kormánypártok előnye a Tisza Párttal szemben. A felmérés még a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult.

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168