A NER kedvenc takarítócége söprögetheti az Oszakai Pavilont is

Februárban bemutatták Tokióban az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjának látványterveit. A 2025. április 13.-október 13. között mintegy 161 ország és 9 nemzetközi szervezet részvételével rendezendő világkiállításra a szervezők több mint 28 millió látogatót várnak, elsősorban a Japán mellett Dél-Koreát és Kínát is magában foglaló kelet-ázsiai régióból.

A ZDA-Zoboki Építésziroda tervei alapján elkészített magyar pavilon épületét a gazdaság és országimázs fejlesztésének feladatai inspirálták. A többszintes épületben a gazdaságfejlesztési területnek egy külön emeletet szánnak több mint 100 négyzetméteren. A magyar gasztronómia a pavilon első szintjén található bisztróban kapott helyet, ahol klasszikus magyar fogásokat kóstolhatnak a vendégek, a mellette kialakított borbárban pedig hazai borokat kínálnak majd. A látogatói boltban ajándéktárgyakat, magyar kézműves termékeket vásárolhatnak a pavilon vendégei.

A ZDA-Zoboki Építésziroda Oszakai Pavilon-látványterve

Fotó: epiteszforum.hu

A magyar pavilon fő attrakciója az immerzív színházi tér, amely a természet és Magyarország kapcsolatát jeleníti meg, ahol élő, népzenei produkció várja majd a látogatókat 184 napon át. Cél ugyanakkor, hogy a magyar pavilon a formavilágával is felkeltse a világkiállítás közönségének figyelmét. A szervezők elképzelése szerint a látogató a pavilon előtt „egy nyugodt tisztáson találja magát, a magyar rétek növényvilágával, színeivel és illatával”. Az egyik oldalon egy erdőt szimbolizáló épület, balra pedig a magyar paraszti világ és a modern magyar építészet közös, ősi motívuma, egy boglyaformájú, fából épített dóm magasodik majd, ahol népdal-performansz élményével lehetnek gazdagabbak a látogatók, a végtelen, csillagos égbolt alatt. Az előadásokra alkalmas teret egy stilizált, erdei ösvényen keresztül lehet megközelíteni, ahonnan „népi dallamok tapadnak majd a látogatók fülébe, melyek jelentésének szimbolikáját képileg is eléjük vetítik”.

Nos, e magyar pavilon létesítménygazdálkodásra kiírt feladatait kell ellátnia a közbeszerzési pályázat nyertesének, amely nem más, mint Szölgyémi-Kis Ferenc cége, a B+N Referencia Zrt. Az oszakai megbízás értéke pedig egész pontosan 894 018 811 japán jen, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 2,2 milliárd forint.

A cég feladata lesz a 2500 négyzetméteres, napi 4000 látogatóval járó pavilon magas színvonalú és folyamatos működésének biztosítása, a helyi jogszabályok és szervező által kiadott irányelveknek megfelelően. Emellett a pavilon tisztántartása, a hulladékkezelés, a mosodai szolgáltatás biztosítása, a kertészeti feladatok ellátása a 770 négyzetméteres kertben és a külső járdákon, a kültéri területek, a látogatók, a személyzet, valamint a vagyontárgyak biztonságának védelme, személyszállítási szolgáltatások (2 darab személygépjárművel és sofőrrel), hoszteszfeladatok ellátása.

Golfkocsik, buszok, amelyek kellenek a vendégeknek

A cég alvállalkozásba fogja kiadni a biztonsági őrzést és a vagyonvédelmi feladatokat, illetve több japán és angol nyelvtudású sofőrt alkalmaz majd, aki kisbuszokat, illetve egy 40-50 személyes buszt is elvezetnek, illetve adott esetben elektromos golfkocsival is furikázzák a vendégeket. Emellett kerékpárt és elektromos rollert is biztosítanak a helyszínen.

A nem nyertes ajánlattevők között volt a Fakultás FM Zrt., és az UNI-FM Kft.

A B+N Zrt. rendre nyeri el a közbeszerzéseket. Például 400 milliárd forintért ők a felelősek a magyarországi kórházak tisztaságáért (melynek minőségét az utóbbi időben többen megkérdőjeleztek), ők kapták meg többek között a MÁV 17,8 milliárdos és az Integritás Hatóság 35 millió forintos tenderét is, és a kártevőket is ők irthatják a Készenléti Rendőrségnél 67,7 millióért – hogy csak pár utolsó megbízást említsünk.

A B+N Referencia Zrt. ugrásszerű fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Míg 2019-ben még 36 milliárd, addig 2023-ban már 112 milliárd forintos árbevételt produkált. Nyeresége 2019-ben 4 milliárd forint, míg 2023-ban 8,5 milliárd forint volt. (Igaz, 2021-ben volt 19 milliárd is). A 2024-es eredményeik még nem publikusak.

Az Oszakai Pavilon költsége már több mint 2,2 milliárdnál tart

Egyébként a becsült ár több mint kétszereséért, nettó 19,9 milliárd forintért építheti meg a 2025. évi világkiállítás magyar pavilonját a kormányközeli Bayer Construct Zrt. Oszakában. Hadházy Ákos még 2023 októberében kiszúrta, hogy három céget kértek fel ajánlattételre, de akkor még 9,3 milliárd forintért. Az Oszakai Pavilon tervezési feladatait is érdekességek kísérték. Először a Napur Architect Kft.-t hirdették ki győztesnek, majd miután a Magyar Építőművészek Szövetsége kritizálta a kiválasztás módját, új nyertest hirdettek. Eszerint pedig már a ZDA-Zoboki Építésziroda kapta a 235 millió forintos feladatot, amit később 50 millióval még megfejeltek.

Azt pedig már a Szabad Európa írta meg, hogy 800 millió forintból egy installáció is készül a pavilonba: egy „kapszulához hasonlóan hengeres alakú vitrin (…), amelynek belső terében a magyar pavilon »építészeti stratégiai koncepciója tárgy« lebegtethető”.

Az Oszakai Pavilon tehát eddig cirka 2,3 milliárd forintnál tart Magyarország „kiadás” oldalán.

Időközben kormánybiztost is cserélt a pavilon. Rogán Antal 2022 nyarán nevezte ki határozatlan időre Tatár Szabolcsot, aki tavaly ősszel lemondott. Helyére Kristó Ákos került.