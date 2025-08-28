2p
A NER legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025

mfor.hu

A kormány összesen 14,7 milliárd forintot költött.

Az elmúlt 15 év magasan legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025 néven futó propagandaakció. Mindent egybevetve, a kormány összesen 14,7 milliárd forintot költött a kampány levezénylésére – írta a Hvg.hu.

Az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló Voks2025-öt minden lehetséges online és offline felületen reklámozták az elmúlt hónapokban. Teleplakátolták vele az országot, focimeccsek közben promotálták a köztévén, kiküldték a vakcinainfós emailcímekre, nyugdíjasoknak szóló ingyenes újságban hirdették, körlevélben buzdították a minisztériumok dolgozóit, sőt a honvédség állományát a kormányzati politikai akcióban való részvételre.

A HVG közérdekű adatigénylés nyomán ismerte meg a kampányhoz kapcsolódó szerződéseket, és ebből számolták ki, hogy a közpénzből fizetett számla végösszege a 15 milliárd forintot is megközelítette, ami új rekord a NER történetében. Egészen mostanáig a legutóbbi, 2024 őszén zajló, az új gazdaságpolitikáról szóló akció volt a legdrágább nemzeti konzultáció, annak az összköltsége nagyjából 14,2 milliárd forint volt.

A Voks2025 hirdetéseire csaknem 11 milliárd forint ment el, amely szokás szerint a kormányzati kommunikációs tendereket nyerő Balásy Gyula cégein folyt keresztül. A New Land Média Kft. az összeg nagy részt a reklámot közzétevőknek adta tovább, de nem ingyen: megtartották maguknak a reklámtörvényben rögzített 15 százalékos reklámközvetítői díjat. 

Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

Csak a kert félmilliárd forintba kerülhetett.

Magyar Péterbe és Hadházy Ákosba is beleszállt Pintér Sándor államtitkára

Van ellenzéki vezető, aki igenis bevállalná a háromkulcsos SZJA-t

„Nem jön ki a matek" – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

Közel 4,6 millió forintba kerülne négy embernek Budapestről a horvátországi Brač szigetére utazni egy Pilatus PC-12 típusú magángéppel – derül ki a 444 cikkéből, amely árajánlatot kért az Orbán Viktor és stábja által is használt repülőtípusra egy francia cégtől.

