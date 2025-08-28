A NER legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025

Az elmúlt 15 év magasan legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025 néven futó propagandaakció. Mindent egybevetve, a kormány összesen 14,7 milliárd forintot költött a kampány levezénylésére – írta a Hvg.hu.

Az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló Voks2025-öt minden lehetséges online és offline felületen reklámozták az elmúlt hónapokban. Teleplakátolták vele az országot, focimeccsek közben promotálták a köztévén, kiküldték a vakcinainfós emailcímekre, nyugdíjasoknak szóló ingyenes újságban hirdették, körlevélben buzdították a minisztériumok dolgozóit, sőt a honvédség állományát a kormányzati politikai akcióban való részvételre.

A HVG közérdekű adatigénylés nyomán ismerte meg a kampányhoz kapcsolódó szerződéseket, és ebből számolták ki, hogy a közpénzből fizetett számla végösszege a 15 milliárd forintot is megközelítette, ami új rekord a NER történetében. Egészen mostanáig a legutóbbi, 2024 őszén zajló, az új gazdaságpolitikáról szóló akció volt a legdrágább nemzeti konzultáció, annak az összköltsége nagyjából 14,2 milliárd forint volt.

A Voks2025 hirdetéseire csaknem 11 milliárd forint ment el, amely szokás szerint a kormányzati kommunikációs tendereket nyerő Balásy Gyula cégein folyt keresztül. A New Land Média Kft. az összeg nagy részt a reklámot közzétevőknek adta tovább, de nem ingyen: megtartották maguknak a reklámtörvényben rögzített 15 százalékos reklámközvetítői díjat.