A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

Az Idea Intézet után a Nézőpont Intézet is friss közvélemény-kutatási adatokat közölt – írja a 24.hu. Utóbbi szerint a Fidesz-KDNP listájára a választók 46 százaléka, a Tisza Pártéra pedig a választók 40 százaléka szavazna. A kutatásban nem részletezik a teljes népességre, a pártválasztókra vagy a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozó adatokat.

Úgy tűnik, februárra befagyott a pártok közti erősorrend: a pártpreferenciák alig változtak januárhoz képest. A kampány intenzív témái – a gödi gyár ügye, a 14. havi nyugdíj, kormányzati bejelentések és konfliktusok – nagy figyelmet generáltak, de nem mozdították el érdemben a támogatottságot. A mérés a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult, így annak esetleges hatása még nem jelenik meg az adatokban – olvasható a Nézőpont közleményében. Úgy látják, több százezer jelenleg inaktív Fidesz-szimpatizáns van, akiket még mozgósítani lehet a következő hetekben.

A Mi Hazánk támogatottsága 7 százalékos, a DK listáját pedig 4 százalék választaná, ezzel az eredménnyel a párt kiesne a parlamentből. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a legutóbbi Nézőpont-felmérés alapján még bejutott volna, de februárban már csak 3 százalékos támogatottságot mért az intézet.