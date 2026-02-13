2p

Közélet DK Fidesz Magyar Kétfarkú Kutyapárt Tisza Párt Választás 2026

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása szerint 6 százalék a kormánypártok előnye a Tisza Párttal szemben. A felmérés még a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult.

Az Idea Intézet után a Nézőpont Intézet is friss közvélemény-kutatási adatokat közölt – írja a 24.hu. Utóbbi szerint a Fidesz-KDNP listájára a választók 46 százaléka, a Tisza Pártéra pedig a választók 40 százaléka szavazna. A kutatásban nem részletezik a teljes népességre, a pártválasztókra vagy a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozó adatokat.

Úgy tűnik, februárra befagyott a pártok közti erősorrend: a pártpreferenciák alig változtak januárhoz képest. A kampány intenzív témái – a gödi gyár ügye, a 14. havi nyugdíj, kormányzati bejelentések és konfliktusok – nagy figyelmet generáltak, de nem mozdították el érdemben a támogatottságot. A mérés a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult, így annak esetleges hatása még nem jelenik meg az adatokban – olvasható a Nézőpont közleményében. Úgy látják, több százezer jelenleg inaktív Fidesz-szimpatizáns van, akiket még mozgósítani lehet a következő hetekben. 

A Mi Hazánk támogatottsága 7 százalékos, a DK listáját pedig 4 százalék választaná, ezzel az eredménnyel a párt kiesne a parlamentből. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a legutóbbi Nézőpont-felmérés alapján még bejutott volna, de februárban már csak 3 százalékos támogatottságot mért az intézet.

 

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

Kellemes hír érheti az autósok egy részét

Pénteken kisebb üzemanyag-árváltozás jöhet. 

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Az OKSZ nekiment az árrésstopnak.

Kövesse a Kormányinfót percről-percre az Mforon!

Samsung-botrány, kacsát evő vendégmunkások és kátyúhelyzet – ez volt a legfrissebb Kormányinfón

A választás előtti hónapokban Gulyás Gergely és Vitályos Eszter már heti rendszerességgel tart Kormányinfót. Az Mforon 10 órától percről percre követhetik, miről döntött a kormány, és összefoglaljuk a legütösebb kérdéseket, illetve az azokra adott válaszokat is.

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Számos tanú kihallgatása várható, és a vezérigazgató fellebbezett, de eljutott a letartóztatásig a Bászna Gabona körüli büntetőügy. A vállalatvezető egy hónapig marad letartóztatásban.

Utca Embere Program

Merre visz a Tisza? Magyar Péter programjáról kérdeztük az utca emberét

A Tisza Párt múlt szombaton meghirdette Működő és Emberséges Magyarország című választási programját, és nyilvánosságra hozta a 240 oldalas dokumentumot. Járókelőknek tettünk fel kérdéseket ezzel kapcsolatban.

Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Március 14-én, szombaton indul a személyszállítás Budapest és Belgrád között, jelentette be Szijjártó Péter. A Budapest és a kínai nagyvárosok között közlekedő légijáratokat pedig jelentősen sűrítik.

Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

Hirtelen megugrott Kapitány István kormányfői esélye a Polymarket internetes fogadóoldalon. Magyar Péter továbbra is a legesélyesebb, de múlt hét óta 2 százalékot veszített.

Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Február 28-ig megérkezik azoknak a számlájára bruttó 400 ezer forint, akik jogosultak Pintér Sándor szerdán bejelentett juttatására. Az biztos, hogy a rendőrség rendvédelmi igazgatási alkalmazottai fognak pénzt kapni.

A nagy ő legyőzhetetlen? Stohl András bombát robbantott a TV2-n

A 6. hét nézettségi adataiban akadt egyértelmű győztes.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

