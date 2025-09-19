A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele támogatja, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél nagyobb arányú adót fizessenek, azaz Magyar Péter szavazóinak többsége egyetért az adóemeléssel járó többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével – így számol be legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményéről a Nézőpont Intézet. A kormánypárti intézet szeptember 8. és 10. között ezer főt kérdezett meg telefonon a témában – írja a Telex.

A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben mindössze 6 százalék.

A kutatás eredményét Orbán Viktor a Kossuth rádióban is bemondta, a szokásos pénteki miniszterelnöki rádióbeszélgetése közben. „Én a fölméréseket nézegetem, a legfrissebből az derül ki, hogy a Tisza mellett állók többsége támogatná az adóemelést” – mondta.