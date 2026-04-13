2p
Közélet Közvélemény-kutatás Választás 2026 Medián

A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

mfor.hu

Beismerték, hogy a Medián kétharmados Tisza-győzelemről szóló közvélemény-kutatásai voltak a realistábbak.

A Nézőpont Intézet elismeri, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban – írja hétfőn kiadott közleményében a Fidesz-közeli közvélemény-kutató cég. „Gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet” – írják.

Mint írják, a Nézőpont Intézet 2026 első negyedévében végzett 30 választókerületi kutatása, a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor alapján 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült. 

Mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésünkben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal. 

A Nézőpont szerint a jelentős eltérést a Tisza Párt rendkívül sikeres mozgósítása és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálása magyarázza.

„Az utolsó nyilvános legvalószínűbb pártlistás kutatását a választások előtt három héttel, március 23-án és 24-én, készítette a Nézőpont Intézet. Az akkor mért Fidesz-előny sem tűnik ma már reálisnak, de a választási kampány utolsó szakaszának hatása is jelentősen alakíthatta még a választók pártpreferenciáját” – írja a Mráz Sámuel Ágoston vezette kutatóintézet, hozzátéve, hogy a Mi Hazánk szavazótáborát pontosan becsülték meg, a DK és a Kutyapárt táborát viszont nagyobbnak mérték, mint amekkorának a választások alapján bizonyult.

A fentiek alapján a Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított. „Célunk, hogy a jövőben is folytassuk és az eddigieknél is jobban végezzük kutatói és adatalapú elemzői munkánkat.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG