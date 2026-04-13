A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

A Nézőpont Intézet elismeri, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban – írja hétfőn kiadott közleményében a Fidesz-közeli közvélemény-kutató cég. „Gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet” – írják.

Kapcsolódó cikk Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt „Elkékült” Magyarország választási térképe.

Mint írják, a Nézőpont Intézet 2026 első negyedévében végzett 30 választókerületi kutatása, a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor alapján 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült.

Mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésünkben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal.

A Nézőpont szerint a jelentős eltérést a Tisza Párt rendkívül sikeres mozgósítása és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálása magyarázza.

„Az utolsó nyilvános legvalószínűbb pártlistás kutatását a választások előtt három héttel, március 23-án és 24-én, készítette a Nézőpont Intézet. Az akkor mért Fidesz-előny sem tűnik ma már reálisnak, de a választási kampány utolsó szakaszának hatása is jelentősen alakíthatta még a választók pártpreferenciáját” – írja a Mráz Sámuel Ágoston vezette kutatóintézet, hozzátéve, hogy a Mi Hazánk szavazótáborát pontosan becsülték meg, a DK és a Kutyapárt táborát viszont nagyobbnak mérték, mint amekkorának a választások alapján bizonyult.