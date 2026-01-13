A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A kormányközeli Nézőpont Intézet tavaly novemberi felmérése után hétfőn újabb közvélemény-kutatást közölt, amiben a korábbi eredményekhez hasonlóan most is Fidesz-győzelmet mértek – foglalja össze a HVG.

December közepén a kormánypártnak 46 százalékot mértek, ami most 47, a Tisza esetében ez a szám az előző mérésnél 39 százalék volt, most pedig 40, tehát erősödött Magyar Péter pártja. Hozzátették: egy most vasárnapi választáson a Mi Hazánk is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye hat százalék lenne, a Demokratikus Koalíció három, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt négy százalékot kapna.

Orbán Viktor bízhat a Nézőpont számaiban

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Nézőpont szerint a Fidesz a hétvégi kongresszuson a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, ezzel szemben Magyar Péter pártja a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A Tiszának szerintük az sem tett jót, hogy ahogyan írják: Bajnai Gordon bejelentkezett.