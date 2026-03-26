A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

Egy nappal a 23 százalékpontos Tisza-előnyt mutató Medián-mérés után a kormányközeli Nézőpont Intézet is bemutatta saját, friss közvélemény-kutatását. A Nézőpont felmérése nem hozott sok újdonságot az intézet egy héttel korábban bemutatott számaihoz képest: pontosan ugyanarról a „legvalószínűbb listás eredményről” számoltak be, mint akkor – írja a hvg.

Ez alapján a Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet az országgyűlési választáson.

Az intézet szerint a Mi Hazánk legvalószínűbb eredménye továbbra is 8 százalék, a DK és az MKKP viszont nem éri el a bejutáshoz szükséges 5 százalékot.