A nyíregyházaiak az elefántokkal vannak

Gajdos László, aki emlékezetes módon a nyíregyházi állatkert igazgatói posztját cserélné egyéni képviselői mandátumra, úgy tűnik, megnyerheti körzetét, azaz a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületet.

A szavazatok 35 százalékának feldolgozottságánál ugyanis

Gajdos 63,92 százalákát szerezte meg a megszámolt voksoknak.

Fidesz-KDNP-s ellenfele, Halkóné Dr. Rudolf Éva 30,19 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöljte, Kovács Koppány Zoltán 4,69 százalékon áll.

Bacsikné Szigeti Gabriella, a DK jelöltje a szavazatok 0,76 százalékával is megelőzi Türk Attilát, az MKKP jelöltjét, aki 0,45 százalékon áll.

Ebben a választókerületben négy éve Dr. Szabó Tünde a Fidesz jelöltjeként 44,92 százalékkal verte az egyesült ellenzék jelöljtét, Lengyel Mátét, aki 42,12 százalékot szerzett.