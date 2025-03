A parlamentben folytatódhat a poloskázás

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz. A Magyar Nemzeti Bank elnökévé választott Varga Mihály helyét Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára foglalhatja el a Fidesz-frakcióban. A határozathozatalokat követően másfél órán át interpellálják a kormány tagjait a képviselők, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

Megemlékezés, képviselői eskütétel is lesz az Országgyűlés e heti háromnapos ülésének első napján, hétfőn.

