Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Európai Parlament Európai Unió Patrióták Európáért Ursula von der Leyen

A Patrióták nem hagyják annyiban Ursula von der Leyen mondatait

mfor.hu

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja.

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti EP-frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

„Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen. Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat” – fogalmazott Bardella az MTI szemléje szerint, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, ” elnöke ellen szól.

Gál Kinga szerint az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik. Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte, mondta Gál, aki szerint ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnöke kezet fog, miután aláírták a Patrióta kiáltvány az európai jövőért című közös nyilatkozatot Bécsben 2024. június 30-án
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnöke kezet fog, miután aláírták a Patrióta kiáltvány az európai jövőért című közös nyilatkozatot Bécsben 2024. június 30-án
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Patrióták szerint Von der Leyen idén júliusban egyszer már túlélt egy bizalmatlansági indítványt az EP-ben. Akkor Gheorghe Piperea román EP-képviselő, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjának tagja nyújtotta be az indítványt, amely 79 aláírást kapott. Ez elegendő ahhoz, hogy az ügy parlamenti vitára kerüljön. Az indítvány kifogásolja von der Leyen vezetését, amiért nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a 2021-es uniós Covid-19 oltási szerződésről szóló tárgyalások során Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával váltott szöveges üzeneteket.

A bizalmatlansági szavazás támogatói az ECR és a Fidesz-féle Patrióták Európáért frakcióhoz tartoztak, de az ügyben még ők maguk is megosztottak voltak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Medián: stabil előnyben a Tisza, a Fidesz kicsit javított

Megérkezett a Medián legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása. 

Orbán Viktor mégis megszólalt az orosz dróntámadásról

Magyar Péter hiányolta Orbán Viktor reakcióját a Lengyelországot ért orosz dróntámadással kapcsolatban. Kicsit várni kellett rá, de megjött a reakció. 

Szijjártó Péter kommentálta Ursula von der Leyen drámai beszédét

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság elnökének drámai szavait. 

Hivatalosan is átvette a kormányzást az új francia miniszterelnök

Franciaország új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu „mélyreható tartalmi és nem csak formai” változatásokat ígért szerdai hivatalba lépésekor.

Kormányzati Tájékoztatási Központ: Orbán Viktor dublini útját az állam fizette

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor múlt hétvégi, nem hivatalos írországi látogatása.

Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

Az állami szervek által használt drónok szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Orbán Viktor mindent megmagyarázott

A kormányfő szerint nem az ellenfeleinek szánt fenyegetések, hanem a saját közössége számára megfogalmazott intelmek volt a kötcsei beszédét záró, sok vitát kiváltó szavai.

Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

Egy tinédzser lehetett az elkövető a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerint.

Van, ahol összejött a győzelem a csapatnak

Volt valami, amiben nem lehetett megverni Szoboszlaiékat

A 36. héten már beindult az őszi tévés csúcsidőszak.

A kormány megújította Mesterséges Intelligencia Stratégiáját

A kormány megújította Mesterséges Intelligencia Stratégiáját

A 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartja, és a technológia gyors fejlődésére tekintettel a kormány ezentúl évente felülvizsgálja a megújult stratégiát.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168