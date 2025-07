A Péterfy Kórház feljelenti Kulja Andrást

A kórház azt is hozzátette, hogy büntetőfeljelentést tesz Kulja András ellen rágalmazás, rémhírterjesztés és a betegek biztonságos ellátásának veszélyeztetése miatt. Mellette külön polgári jogi eljárást is indít a jó hírnév megsértéséért.

A Tisza Párt EP-képviselője szerdai Facebook-posztjában arról írt , hogy csótányok jelentek meg a kórház műtőiben, kórtermeiben és nővérszobáiban, állítása szerint a rovarok nemcsak a folyosókon, hanem a műtőkben található eszközökön is mászkálnak. Kulja néhány képet is közzétett kórházi eszközökön és termekben lévő rovarokról, és azt írta, a kórházi dolgozók nem kapnak érdemi választ, pedig többször jelezték a problémát a vezetésnek.

Dr. Kulja András szerint csótányok vannak a kórházban, az intézmény azonban nem csak tagad, még fel is jelenti a Tisza párt politikusát.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!