A politikai hirdetések utáni világ: mesébe bújtatott propaganda

Állatmesének álcázott kampányszlogenekkel támad az Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült is kijátszani a Facebook politikai hirdetésekről szóló, egy hete életbe léptetett tilalmát – számolt be róla a 24.hu.

Az átláthatatlan forrásból működő propagandaszervezet – amelyet Apáti Bence nemrég eladott a főnökének, a Megafont tulajdonló Kovács Istvánnak – egy olyan történettel állt elő, mely szerint az állatok pórul járnak, kisemmizik őket, ha „a Tisza-partra költöznek”.

Október 6. óta elviekben nem lehet politikai reklámokat elhelyezni a Facebookon, a jelek szerint azonban a NER gyorsan megtalálta a módját, hogy így is bombázhassa a Facebook felhasználóit a Tisza Párt elleni propagandaanyagaival. A téma természetesen azzal a váddal kapcsolatos, amelyet a Fidesz egy erősen megkérdőjelezhető hitelességű, névtelen Index-cikk nyomán indított el, amely egy aláírás és egy pecsét nélküli kétoldalas szövegre hivatkozva azt állította, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülése esetén adót emelne.

Csavaros ész kell hozzá

Fotó: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A portál felidézi, hogy a NEM finanszírozása továbbra sem tisztázott, miközben szemmel láthatóan rengeteg pénzük van, júliustól októberig 362 millió forintot szórtak el csak a Facebookon. A nem tisztázott pénzből pedig a Fidesz változatos propagandüzeneteit terjesztik, például a Magyar Pétert magyar Zelenszkijként ábrázoló két tojásos kampánytól kezdve a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló plakátkampányig.