A politikai hirdetések utáni világ: mesébe bújtatott propaganda

mfor.hu

Igen kreatív emberek dolgoznak az ügyön. 

Állatmesének álcázott kampányszlogenekkel támad az Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült is kijátszani a Facebook politikai hirdetésekről szóló, egy hete életbe léptetett tilalmát – számolt be róla a 24.hu.

Az átláthatatlan forrásból működő propagandaszervezet – amelyet Apáti Bence nemrég eladott a főnökének, a Megafont tulajdonló Kovács Istvánnak – egy olyan történettel állt elő, mely szerint az állatok pórul járnak, kisemmizik őket, ha „a Tisza-partra költöznek”.

Október 6. óta elviekben nem lehet politikai reklámokat elhelyezni a Facebookon, a jelek szerint azonban a NER gyorsan megtalálta a módját, hogy így is bombázhassa a Facebook felhasználóit a Tisza Párt elleni propagandaanyagaival. A téma természetesen azzal a váddal kapcsolatos, amelyet a Fidesz egy erősen megkérdőjelezhető hitelességű, névtelen Index-cikk nyomán indított el, amely egy aláírás és egy pecsét nélküli kétoldalas szövegre hivatkozva azt állította, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülése esetén adót emelne.

Csavaros ész kell hozzá
Fotó: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A portál felidézi, hogy a NEM finanszírozása továbbra sem tisztázott, miközben szemmel láthatóan rengeteg pénzük van, júliustól októberig 362 millió forintot szórtak el csak a Facebookon. A nem tisztázott pénzből pedig a Fidesz változatos propagandüzeneteit terjesztik, például a Magyar Pétert magyar Zelenszkijként ábrázoló két tojásos kampánytól kezdve a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló plakátkampányig.

