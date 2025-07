A postás egyszer csenget: mégis ráfázhatnak a nyugdjíasok az élelmiszerutalvánnyal

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Vagyis aki épp akkor nincs otthon, amikor a postás meghozza az utalványt, az nem mehet be azért, mint egy ajánlott levélért a postahivatalba, és újbóli kézbesítést sem kérhet egyszerűen a postától, mint egy levél esetén, hanem kérelmet kell küldenie a nyugdíjfolyósítóhoz.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozatának közleménye szerint azonban még ezzel az eredeti ígéret töredékét jelentő juttatással is trükközik a kormány, pontosabban elrejtett a szabályozásban egy apró, de kellemetlen aknát.

Május végén derült ki, hogy hiába ígérte Orbán Viktor, mégsem kapnak a nyugdíjasok áfa-visszatérítést az élelmiszer-vásárlásaik után: a havi 10-15 ezer forintosnak ígért támogatás helyett meg kell elégedniük egy egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal. A kormány ezzel enyhítené az időseket fokozatosan terhelő inflációs hatásokat – az őket terhelő úgynevezett nyugdíjasinfláció az év elején még 5 százalék fölött volt, és júniusban is 4,7 százalékot mért a KSH (miközben a nyugdíjakat mindössze 3,2 százalékkal emelték az év elején).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!