A Pride „egy öblös fideszes öngól volt, teli rüszttel”

„A hatalom rendfenntartói, ha jól számoltam négyszer jelezték, hogy be van tiltva az esemény, végül mégis végigasszisztálták a hömpölygő tömeg vonulását. Nagyon helyesen egyébként. (…) Az alkalmatlannak beállított Karácsony Gergely főpolgármester konkrétan bohócot csinált a teljes fideszes hatalomból, érzelmi táplálékot adott a kormánykritikus tömegeknek és a világtérkép közepére tette Budapestet – ha csak néhány napra is. Ez egy öblös fideszes öngól volt, méghozzá 'teli rüszttel', véli az Együtt Közösség alapítója.

„Orbán egyik szuperképessége a tévedhetetlensége volt, vagy legalábbis annak látszata, hogyha tévedett is, azt direkt csinálta. A rezsim most olyan spirálban van, amikor az ösztönök már megcsalják őket, a valós számokat nyilván nem merik bemondani a napindítókon, az eddig rafkós ötletek rendre konkrét nevetségbe fulladnak. Megtört a Fidesz-varázslat”, írja Ujhelyi István.

„A tömeges társadalmi kiállás egyik oka nyilvánvalóan a Tisza Párt egy éve tartó, valódi 'repülőrajtja', amely megteremtette a cselekvéssel párosuló összetartozás és siker érzésének fizikai átélhetőségét (éppen ezért volt szerintem érthető a Tisza óvatosabb beleállása az ügybe), másfelől a tizenhat év után egyszerűen elfáradt, lemerült, kifulladt maffiakormányzás, amely abba a stádiumba jutott, amikor már azok a lépések sem jönnek be neki, amelyek eddig csukott szemmel is”, tette hozzá.

„Orbán az évértékelőjében üzente meg, hogy 'a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével', mert az kidobott pénz és idő. (...) Ez a dolog azonban most teljesen félrement, főként az átláthatóságinak nevezett elkussoltatási törvénnyel megspékelve. Túl lett tolva a bringa”, vélekedett.

„Ez volt a 'nem vagyok fideszes büszkeség napja', amit bizton állítom, hogy a NER utolsó vergődésének egyik fontos állomásaként jegyeznek majd fel. És ezt ők is tudják. De ne tévesszük meg ugyanakkor magunkat, sok százezren még nem tudják, hogy minek higgyenek: a propaganda agymosásának vagy azoknak, akik a rendszerváltásért küzdenek. A jövőnk a végén rajtuk múlik majd”, írta a volt MSZP-s politikus, egykori európai parlamenti képviselő, az Esély Közösség alapítója közleményében.

