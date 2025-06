A Pride-menet eleje már Budán van, rengetegen vannak

Kollégánk képén is jól látszik, hogy nagyon sokan vannak, itt éppen az Erzsébet hídon át érkeznek emberek:

A 2 4.hu-nak egy szervező kijelentette , hogy az ellentüntetés miatt irányváltoztatás ellenére is el fognak jutnak a célként tervezett Műegyetemhez, a tömeg eleje már a Szabadság híd budai hídfőjénél jár.

