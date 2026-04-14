A radnaimark.hu ment, a nemvagyunkafronton.hu jött

Megszűnt a nagy közéleti vihart kavaró radnaimark.hu oldal, de megérkezett helyette a kissé más narratívát képviselő nemvagyunkfronton.hu. A lapon egy számlálót látunk, „Magyar Péter ennyi ideje nem küldött senkit a frontra” szöveggel és egy kis kiegészítővel – írja az Index.

Egy nappal a választás után eltűnt az internetről a radnaimark.hu oldal, amely az elmúlt hónapokban komoly visszhangot váltott ki politikai és közéleti körökben. A portál hétfőn már nem volt elérhető, a korábbi tartalmak nyomtalanul eltűntek.

Az oldal februárban jelent meg először, sokan számítottak egy erotikus videó megjelenésére, amin Magyar Péter és Vogel Evelin létesítenek szexuális kapcsolatot, de úgy tűnik, lekerült a napirendről.

Orbán Viktor képével is találkozik a látogató

Hiánypótlóként azonban megjelent egy másfajta nézőpontot képviselő oldal, a nemvagyunkfronton.hu. A lapon egy számlálót látunk, „Magyar Péter ennyi ideje nem küldött senkit a frontra” szöveggel, utalva a Fidesz kampányban hallatott narratívájára, miszerint a Tisza Párt győzelme esetén a magyaroknak háborúba kell vonulniuk. A számláló alatt látható egy kis kép Orbán Viktorról, mellette a szöveg: „a teljes élményért kattints”. A lap rákattintott, ahol ezt látták és hallották:

A háború, háború, orosz–ukrán háború, Brüsszel, világháború, a háború, háború, brüsszeli bürokraták, migrációs paktum, a háború, háború Ukrajnában

– az oldal ötletgazdája összevágott egy montázst Orbán Viktor beszédeiből, amelyekben a háborúról, Brüsszelről és Ukrajnáról beszél végtelenítve.

Most azonban ez már nem látható, csak egy nagy X, amely Orbán Viktor fotójára kerül, ha a látogató odakattint.