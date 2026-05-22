A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

Ketten már hazamehettek a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül a miskolci kórházból – írja közösségi oldalán Hegedüs Zsolt egészségügyi miniszter. Három további sérült megfigyelés alatt áll, az ő állapotuk stabil.

Négy súlyos sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába szállítottak másodfokú, kiterjedt égési sérüléssel. Egyikük légúti égési sérüléseket is szenvedett, ő lélegeztetésre szorult, de péntek délutánra túl van az életveszélyen.

A tiszaújvárosi Mol-telephelyen egy vezeték robbant fel az Olefin 1 üzem újraindítása közben péntek reggel. Az első vizsgálatok alapján a vezetékben begyulladt szénhidrogén okozhatta a balesetet. A helyszínen egy kétgyermekes férfi életét vesztette.

A 14 ezer lakosú város lakói hallották a robbanást, de mivel veszélyes anyag nem került a levegőbe, további intézkedésekre nem került sor.