1p
Közélet Magyar Péter Rendőrség Tisza Párt

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

mfor.hu

Legalábbis egyelőre.

Miután kiderült, hogy Magyar Péter országjárásának szombati helyszínét pénteken bekamerázták, a Telex megkérdezte a győri rendőrkapitányságot, ők voltak-e, és ha igen, mi célból.

„Elektronikus úton az Országos Rendőr-főkapitánysághoz címzett – és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak továbbított – megkeresését megkaptuk, amelyre a jogszabályban meghatározott időn belül válaszolni fogunk”

- érkezett a válasz.

Győrben délelőtt a Digitális Polgári Körök tartottak országjáró (zárt) gyűlést, délután 2 órakor pedig Magyar Péter délután áll ki beszélni-beszélgetni a Bécsi kapu térre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

Nem beszélt, válaszolt a miniszterelnök, íme néhány érdekesebb részlet a győri eseményről.

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Néhány óra különbséggel beszél a két politikus, itt van Magyar Péter válasza.

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

Egy kormányközeli cég azt mérte, hogy csak a Tisza-szavazók háromnegyede tartja szimpatikusnak a párt elnökét.

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Törvénytelenül működik a főváros, és ebből még nagy gond lehet a Podmaniczky Mogalom vezetője szerint.

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Győrben röffenti be az országjárását a miniszterelnök.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

Történelmi siker vagy méretes blöff Orbán Viktor amerikai útja? Mennyit ér a szóbeli ígéret Donald Trumppal szemben? Védőpajzsot vagy új „IMF-hitelt” kért a kormányfő Washingtonban? Miért kellett hirtelen megemelni a hiánycélt? Mi áll Orbán Viktor ATV-s performanszának hátterében? Mi a média szürkezónája? Miért csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben? És mit keres a magyar külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb múltú fociklub élén? Erről is vitatkozott szubjektív műsorunkban, az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.              

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Mindketten Győrben lesznek országjáráson.

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

A „felmerült igényekre reagál” a kormány.

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

November 17-étől nyilvános megmérettetés indul mind a 106 egyéni választókerületben: a Tisza Párt egyfajta előválasztást tart, ki induljon a zászlójuk alatt áprilisban.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168