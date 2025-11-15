A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

Miután kiderült, hogy Magyar Péter országjárásának szombati helyszínét pénteken bekamerázták, a Telex megkérdezte a győri rendőrkapitányságot, ők voltak-e, és ha igen, mi célból.

„Elektronikus úton az Országos Rendőr-főkapitánysághoz címzett – és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak továbbított – megkeresését megkaptuk, amelyre a jogszabályban meghatározott időn belül válaszolni fogunk”

- érkezett a válasz.

Győrben délelőtt a Digitális Polgári Körök tartottak országjáró (zárt) gyűlést, délután 2 órakor pedig Magyar Péter délután áll ki beszélni-beszélgetni a Bécsi kapu térre.