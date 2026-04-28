A rendőrség szerint Panyi Szabolcs nem kém

A Nemzeti Nyomozó Iroda nem talált egyetlen olyan információt sem, amely alátámasztotta volna a Panyi Szabolcs elleni kémkedési vádat, azt, hogy az oknyomozó újságíró külföldi titkosszolgálatok számára szolgáltatott volna adatokat, többek között kiadta volna Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát – írja a Kreatív.

Panyi Szabolcs Facebook-posztjában azt ígéri, nemsokára hosszabban is reagál a hírre, de mint írja, addig is ismét köszöni mindenkinek, aki kiállt mellette.

"Hihetetlen erőt és elképesztő motivációt adott a támogatásotok, ami nélkül talán be sem tudtam volna fejezni az oknyomozásunkat Szijjártó Péter orosz kapcsolatairól. Akárhogy is erőlködött az Orbán-rezsim lejárató propagandája, legfeljebb annyit tudtak elérni, hogy a Szijjártó-Lavrov hangfelvételek és beszélgetés-leiratok így végül még nagyobbat szóltak. És persze, hogy a választás előtti utolsó hetekben csak úgy zengett mindenütt a Ruszkik, haza!

A munkám azonban nem ért véget. Folytatom a magyarországi orosz kémek és ügynökök tevékenységének feltárását, az erről szóló könyvem pedig ősszel érkezik" – tette hozzá Panyi.