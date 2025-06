A Rogán Antalékat helikoptereztető cég flottája milliárdos luxusgéppel bővült

Egy 2009-es gyártású Bombardier Global 5000-es repülőgéppel bővült a budaörsi székhelyű Fly-Coop Kft. flottája – számolt be április végén a svájci Ch-aviation.com, ezt a 24.hu írta meg. Ez az első, Magyarországon lajstromozott példány a kanadai gyártó Global sorozatából. A gép március 6-án kapta meg a HA-EAR lajstromjelet, majd karbantartási céllal Ausztriába repült, április 11-én pedig visszatért Bécsbe felújításra.

Korábban a közel 150 repülőgépet üzemeltető amerikai Solairus Aviation használta a típust interkontinentális utakra. A Fly-Coop jelenleg kilenc másik business jetet működtet, köztük több Phenom és Hawker típust, valamint helikoptereket is.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter vonaton ült, miközben a levegőben luxusrepülő kísérte Kálmán Olga, a DK politikusa arra volt kíváncsi, miért vonatozott a külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Államokban, ha egy luxusrepülő üresen kísérte őt.

A 24.hu megkeresésére a cég jogtanácsosa közölte: „A Fly-Coop Kft.-nek nincs és nem is volt a tulajdonában soha ilyen repülőgép, a hivatkozott HA-EAR lajstromjelű repülőgépet nem vásároltuk meg sem magunknak, sem pedig másnak.” A gép tulajdonosa a hivatalos magyar lajstromlista szerint egy ciprusi bejegyzésű offshore cég, az Aeroblue Engineering Ltd., amelynek igazgatója Baljer Lajos Csaba magyar állampolgár. Az üzemeltetőként ugyanakkor a Fly-Coop szerepel.

A cég arra sem adott választ, miért ők üzemeltetik a Honvédelmi Minisztérium új légifényképész repülőgépét, egy Diamond DA62 MPP-t. A Honvédelem.hu szerint a repülőn Vexcel és Riegl szenzorokkal végzett légi távérzékelési adatok révén „sosem látott távlatok nyílnak meg” a geoinformációs támogatásban – mondta Czermann János helyettes államtitkár az átadóünnepségen.

A Fly-Coop neve 2016-ban vált ismertté, amikor Rogán Antal és felesége a cég helikopterével utazott egy lagzira. Később más kormányközeli szereplők is használták a gépeiket. A cég 2018-tól olyan szerződést kötött az Országos Vérellátó Szolgálattal, amely évente 330 millió forint rendelkezésre állási díjat garantált akkor is, ha nem repültek. A honvédség ejtőernyős kiképzésekre is a Fly-Cooptól bérel repülőgépet.