A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad „orosz” ügyben

A köztársasági elnök múlt csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, de később módosította a posztot, és kivette belőle az orosz szót – idézi fel a 444.

A Sándor-palota lefolytatta vizsgálatát és a következőkre jutott – amit az MTI ismertet:

„A köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.”