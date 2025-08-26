1p
Közélet Drónok Oroszország Sulyok Tamás

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad „orosz” ügyben

mfor.hu

A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága közleményt bocsátott ki „az államfő Facebook-oldalán megjelent, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeiről”

A köztársasági elnök múlt csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, de később módosította a posztot, és kivette belőle az orosz szót – idézi fel a 444.

A Sándor-palota lefolytatta vizsgálatát és a következőkre jutott – amit az MTI ismertet:

„A köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.”

 

