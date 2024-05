A Sándor Palota cáfolja Dobrev Klára vádjait

A Sándor-palota szerda délután egy közleményben reagált arra, hogy Dobrev Klára köztörvényes bűnözőnek nevezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az államfői hivatal jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője azt állította, hogy dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy „Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző”.

Erre reagálva adott ki közleményt most a Sándor-palota: „Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több, mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el.

A Sándor Palota szerint nem igazak a köztársasági elnököt ért vádak

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre – írták.

„Az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja" – fogalmaztak a közleményben. Végül azt is hozzátették:

A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket.