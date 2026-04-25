A szakma hozsannázik azon, hogy Lázár Jánost Vitézy Dávid válthatja a miniszteri székben

A Hungrail üdvözli Vitézy Dávid felkérését a közlekedési és beruházási miniszteri posztra, a szervezet szerint a közlekedést új alapokra kell helyezni, nem különálló alágazatokként, hanem egységes, stratégiai rendszerként kell kezelni.

A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelte: a következő évek közlekedéspolitikai döntései évtizedekre határozzák meg Magyarország versenyképességét, ezért a közlekedés stratégiai szintre emelése és az egységes irányítás megteremtése nem halasztható; világos irányt, stabil finanszírozást és működő intézményi hátteret biztosítva lehet kivezetni a szektort a működési bizonytalanságból, és valódi versenyképességi pályára állítani.

A közlekedés nem pusztán ágazati kérdés, hanem a gazdaság működésének alapja. A következő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy a közlekedési rendszert egységben kezelő, stratégiai szemléletű irányítás jöjjön létre, amely képes összehangolni a különböző közlekedési módokat és a fejlesztéseket hosszú távú célok mentén szervezni – tették hozzá.

Álláspontjuk szerint a vasútnak kulcsszerepet kell kapnia. Rövid távon a vasúti rendszer működőképességének megőrzése a legfontosabb, amihez elengedhetetlen az infrastruktúra állagmegóvásához szükséges, több évre előre kiszámítható és stabil finanszírozás.

A fejlesztések gyorsításának alapfeltétele az uniós források mielőbbi lehívása és az intézményrendszer újjáépítése, ami biztosítja a hatékony felhasználást.

A szakma sokat vár Vitézy Dávidtól

A jövő tudatos megtervezésének átfogó, rendszerszintű, kormányzati ciklusokon átívelő vasútfejlesztési program keretében kell testet öltenie, amely egyszerre kezeli az infrastruktúra és a járműállomány elmaradásait, miközben célzottan épít a hazai vasútipar kapacitásaira valamint megtervezi a jövő vasúti rendszerét – szögezték le.

A közlekedési rendszer egészét tekintve kulcsfontosságú a vasút és a városi-elővárosi közlekedés integrációja, a logisztikai rendszer és az iparstratégia összehangolása, Magyarország egyértelmű pozicionálása a régióban, valamint egy kiszámítható, versenyképes és költséghatékony működést támogató szabályozási környezet – hangsúlyozták.