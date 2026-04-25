3p
Közélet Közösségi közlekedés Vitézy Dávid

A szakma hozsannázik azon, hogy Lázár Jánost Vitézy Dávid válthatja a miniszteri székben

mfor.hu

A Hungrail üdvözli Magyar Péter jelöltjét a közlekedési miniszteri posztra.

A Hungrail üdvözli Vitézy Dávid felkérését a közlekedési és beruházási miniszteri posztra, a szervezet szerint a közlekedést új alapokra kell helyezni, nem különálló alágazatokként, hanem egységes, stratégiai rendszerként kell kezelni.

A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelte: a következő évek közlekedéspolitikai döntései évtizedekre határozzák meg Magyarország versenyképességét, ezért a közlekedés stratégiai szintre emelése és az egységes irányítás megteremtése nem halasztható; világos irányt, stabil finanszírozást és működő intézményi hátteret biztosítva lehet kivezetni a szektort a működési bizonytalanságból, és valódi versenyképességi pályára állítani.

A közlekedés nem pusztán ágazati kérdés, hanem a gazdaság működésének alapja. A következő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy a közlekedési rendszert egységben kezelő, stratégiai szemléletű irányítás jöjjön létre, amely képes összehangolni a különböző közlekedési módokat és a fejlesztéseket hosszú távú célok mentén szervezni – tették hozzá.

Álláspontjuk szerint a vasútnak kulcsszerepet kell kapnia. Rövid távon a vasúti rendszer működőképességének megőrzése a legfontosabb, amihez elengedhetetlen az infrastruktúra állagmegóvásához szükséges, több évre előre kiszámítható és stabil finanszírozás.

A fejlesztések gyorsításának alapfeltétele az uniós források mielőbbi lehívása és az intézményrendszer újjáépítése, ami biztosítja a hatékony felhasználást.

A szakma sokat vár Vitézy Dávidtól
Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

A jövő tudatos megtervezésének átfogó, rendszerszintű, kormányzati ciklusokon átívelő vasútfejlesztési program keretében kell testet öltenie, amely egyszerre kezeli az infrastruktúra és a járműállomány elmaradásait, miközben célzottan épít a hazai vasútipar kapacitásaira valamint megtervezi a jövő vasúti rendszerét – szögezték le.

A közlekedési rendszer egészét tekintve kulcsfontosságú a vasút és a városi-elővárosi közlekedés integrációja, a logisztikai rendszer és az iparstratégia összehangolása, Magyarország egyértelmű pozicionálása a régióban, valamint egy kiszámítható, versenyképes és költséghatékony működést támogató szabályozási környezet – hangsúlyozták.

A több mint 6000 kilométer magyar vasúti pályát üzemeltető, éves szinten 180 millió utast és 40 millió tonna árut szállító, a vasúti járműiparban és a vasútépítésben részt vevő 40 vállalatot tömörítő egyesület stratégiai partnerként, szakmai tudásával és együttműködésével kívánja támogatni a leendő kormányzatot a versenyképes és fenntartható közlekedési rendszer megvalósításában.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG