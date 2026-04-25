A szakma hozsannázik azon, hogy Lázár Jánost Vitézy Dávid válthatja a miniszteri székben

A Hungrail üdvözli Vitézy Dávid felkérését a közlekedési és beruházási miniszteri posztra, a szervezet szerint a közlekedést új alapokra kell helyezni, nem különálló alágazatokként, hanem egységes, stratégiai rendszerként kell kezelni.
A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelte: a következő évek közlekedéspolitikai döntései évtizedekre határozzák meg Magyarország versenyképességét, ezért a közlekedés stratégiai szintre emelése és az egységes irányítás megteremtése nem halasztható; világos irányt, stabil finanszírozást és működő intézményi hátteret biztosítva lehet kivezetni a szektort a működési bizonytalanságból, és valódi versenyképességi pályára állítani.
A közlekedés nem pusztán ágazati kérdés, hanem a gazdaság működésének alapja. A következő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy a közlekedési rendszert egységben kezelő, stratégiai szemléletű irányítás jöjjön létre, amely képes összehangolni a különböző közlekedési módokat és a fejlesztéseket hosszú távú célok mentén szervezni – tették hozzá.
Álláspontjuk szerint a vasútnak kulcsszerepet kell kapnia. Rövid távon a vasúti rendszer működőképességének megőrzése a legfontosabb, amihez elengedhetetlen az infrastruktúra állagmegóvásához szükséges, több évre előre kiszámítható és stabil finanszírozás.
A fejlesztések gyorsításának alapfeltétele az uniós források mielőbbi lehívása és az intézményrendszer újjáépítése, ami biztosítja a hatékony felhasználást.
A jövő tudatos megtervezésének átfogó, rendszerszintű, kormányzati ciklusokon átívelő vasútfejlesztési program keretében kell testet öltenie, amely egyszerre kezeli az infrastruktúra és a járműállomány elmaradásait, miközben célzottan épít a hazai vasútipar kapacitásaira valamint megtervezi a jövő vasúti rendszerét – szögezték le.
A közlekedési rendszer egészét tekintve kulcsfontosságú a vasút és a városi-elővárosi közlekedés integrációja, a logisztikai rendszer és az iparstratégia összehangolása, Magyarország egyértelmű pozicionálása a régióban, valamint egy kiszámítható, versenyképes és költséghatékony működést támogató szabályozási környezet – hangsúlyozták.
A több mint 6000 kilométer magyar vasúti pályát üzemeltető, éves szinten 180 millió utast és 40 millió tonna árut szállító, a vasúti járműiparban és a vasútépítésben részt vevő 40 vállalatot tömörítő egyesület stratégiai partnerként, szakmai tudásával és együttműködésével kívánja támogatni a leendő kormányzatot a versenyképes és fenntartható közlekedési rendszer megvalósításában.