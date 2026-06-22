A szakszervezetek nem várnak tovább a kormányra

A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, valamint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai-Németh Vilmos társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert is egy állandó társadalmi egyeztetési fórum szükségességéről.

Írásukban a szakszervezetek nemcsak érveket sorakoztatnak fel a munkaügyi kérdésekben, szerintük elengedhetetlen és elvárható hivatalos érdemi párbeszéd mielőbbi elindításának szükségessége mellett, hanem többpontos részletes javaslatot tesznek egyebek között annak felépítésére, működésére és finanszírozására is. A levél aláírói hangsúlyozták azt is, hogy az egyeztető fórum résztvevői köre nem szabadna, hogy eseti meghívásokon vagy informális politikai döntéseken alapuljon, hanem normatív, átlátható és ellenőrizhető szempontokat kellene figyelembe venni.

A kezdeményező partnerek meggyőződése, hogy a foglalkoztatáspolitika intézményi megerősítése, a társadalmi párbeszéd megújítása, valamint a verseny- és közszféra munkaügyi kérdéseinek rendszeres egyeztetése egyszerre szolgálja a munkavállalók biztonságát, a munkáltatók kiszámítható működését, a közszolgáltatások stabilitását és a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességét. Ennek köszönhetően a foglalkoztatást érintő döntések szélesebb társadalmi legitimációval, jobb szakmai megalapozottsággal és erősebb partnerségi szemlélettel születhetnének meg.

Magyar szakszervezetek

Fotó: DepoistPhotos

A kezdeményezés indoka

A foglalkoztatáspolitika és az érdekegyeztetés intézményi megerősítése időszerű és stratégiai jelentőségű kérdés. A szakszervezetek közleményükben azt írják, hogy a szociális párbeszéd, a működő munkaügyi kapcsolatok – melynek részét képzik a kollektív tárgyalások – együttesen járulnak hozzá a demokratikus, jogállami működéshez is, azaz részei a fékek és ellensúlyok átfogó rendszerének.

A politikai stabilitás egyik elemét jelentő háromoldalú érdekegyeztetés rendszerének szereplőiként is érzik, hogy a munka világa olyan mélyreható átalakuláson megy keresztül, amelyet egyszerre alakít a mesterséges intelligencia, az algoritmikus menedzsment, a platformgazdaság, a demográfia, a minőségi közszolgáltatások iránti politikai és társadalmi igény, valamint a környezeti változások okozta nehézségek – írják az érdekvédelmi szervezetek a változás másik okaként.

Emlékeztetnek arra, hogy a Szociális Jogok Európai Bizottsága az elmúlt évtizedekben több ponton elmarasztalta Magyaroszágot. Az egyik fő kritika a kollektív alku hatékony promotálásának, támogatásának hiányosságaira mutatott rá. A szociális párbeszéd hiányosságait a Bizottság a nemrég közzétett 2026-os országjelentésében is megállapítja. Az ahhoz kapcsolódó országspecifikus ajánlások 6. pontja pedig ismételten felszólítást tartalmaz a párbeszéd rendszerének megerősítésére.

„Aktualitást ad kezdeményezésüknek az úgynevezett „bértranszparencia irányelv” implementálásának elmaradása" – hangsúlyozták a szakszervezetek.

Meglátásuk szerint a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. Az AI és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktusmegelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell, hogy legyen. A foglalkoztatáspolitika egyik új központi kérdése ezért nemcsak az, hogy hány új munkahely jön létre, hanem az is, hogy miként őrizhető meg és termelhető újra a magyar gazdaság és társadalom tudásbázisa. A szakértelem újratermelése a következő évtized egyik meghatározó foglalkoztatáspolitikai kihívása lesz. Ez különösen fontos az iparban, az egészségügyben, az oktatásban, a közszolgáltatásokban, valamint a tudásintenzív ágazatokban – írják állásfoglalásukban.

Szakszervezetek, Európai Unió, bértranszparencia

Fotó: Depositphotos

Az országos fórum alapvető célja

A javasolt országos fórum a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vonatkozó egyezményei és ajánlásai mentén háromoldalú módon működne: a Kormány, az országos munkáltatói érdekképviseletek és az országos munkavállalói érdekképviseletek részvételével. Szakítana azzal a 2011-2026 közötti kormányzati korszakban követetett gyakorlattal, hogy a két alrendszer teljességgel szétbontható és külön kezelhető.

Feladata lenne, hogy konzultatív, véleményező és javaslattevő fórumként közreműködjön a foglalkoztatást, a munkajogot, a munkaerőpiacot, a bérpolitikát, az adó- és járulékszabályokat, a szakképzést, a munkaügyi igazgatást érintő kormányzati döntések előkészítésében.

Az országos fórum különösen az alábbi kérdésekben rendelkezne előzetes konzultációs és véleményezési joggal.

a foglalkoztatást érintő jogszabálytervezetek,

a szakképzési, felnőttképzési struktúrák,

az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai intézkedések,

a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti szabályok,

a kollektív munkaügyi viták feloldására vonatkozó mechanizmusok állami működtetése,

az adó- és járulékrendszer foglalkoztatást érintő módosításai,

a minimálbérre, garantált bérminimumra és az országos/ágazati bérajánlásokra vonatkozó kérdések,

az álláskeresési ellátások,

a társadalombiztosítási rendszerrel összefüggő szabályozás,

az állami költségvetés foglalkoztatási, közszolgálati, bérpolitikai és munkaerőpiaci vonatkozásai,

az állami foglalkoztatottak foglalkoztatási keretszabályai,

az Európai Unió munkaügyi, foglalkoztatási és szociális tárgyú joganyagának hazai átvétele, implementációval összefüggő kérdések,

az Európai Szociális Kartának való megfeleléssel összefüggő kérdések,

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normaalkotásával összefüggő kötelezettségek,

a gazdaságpolitikával összefüggő, a munkavállalók és munkáltatók jelentős részét érintő alapvető kérdések.

A fórum célja az érdemi előzetes konzultáció biztosítása: a munka világát érintő jelentős jogszabályi, költségvetési és stratégiai döntések előkészítése során a szociális partnereknek időben, megfelelő információk birtokában és intézményes keretek között kell lehetőséget kapniuk álláspontjuk kifejtésére.

A szakszervezetek szerint fontos lenne az is, hogy a résztvevői kör ne eseti meghívásokon vagy informális politikai döntéseken alapuljon, hanem normatív, átlátható és ellenőrizhető szempontokon.

A részvételi feltételek meghatározásánál indokolt lenne figyelembe venni szerintük:

az országos lefedettséget,

a nemzetgazdasági ágazati jelenlétet,

a képviselt munkavállalók, munkáltatók, illetve tagszervezetek számát,

a tényleges érdekképviseleti tevékenységet,

a kollektív munkajogi és társadalmi párbeszédben betöltött szerepet,

a demokratikus és átlátható belső működést,

az európai érdekképviseleti szervezetben való tagságot.

A fórum szerkezete

A fórum a javaslat szerint egységes intézményi keretben működne, az alábbi struktúrában:

Általános, országos fórum , az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói szövetségek és a kormány közötti, mind a verseny, mind a közszférát érintő kérdésekkel kapcsolatos makroszintű konzultációk és tárgyalások lefolytatására.

Versenyszféra Konzultációs Fóruma, amely a vállalkozások működése, az ágazati bérpolitika, a magánmunkajog, a munkaerőpiaci szabályozás, az adó- és járulékrendszer, valamint a gazdasági versenyképesség kérdéseivel foglalkozna.

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum, amely a közszolgálati, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, oktatási, rendvédelmi és más közszférabeli jogviszonyokat, továbbá a közszféra bér-, létszám- és foglalkoztatáspolitikai kérdéseit tárgyalná.

Működés és finanszírozás

A fórum hatékony működéséhez a szakszervezetek szerint állandó titkársági, szakértői és elemzői háttér szükséges. Ennek keretében indokolt lehet szakmai bizottságok, eseti munkacsoportok és monitoring jellegű testületek létrehozása. A fórum működéséhez szerintük normatív működési támogatás biztosítása is indokolt.