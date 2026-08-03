A szállodai szövetség ajánlást adott ki az energiaspórolásra

Az intézkedési csomag főbb pillérei:

Hűtés és árnyékolás optimalizálása: Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 °C-os, a közösségi terekben 26 °C-os központi hőmérséklet-szabályozás javasolt. A nem használt terekben és az irodákban a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák.

Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 °C-os, a közösségi terekben 26 °C-os központi hőmérséklet-szabályozás javasolt. A nem használt terekben és az irodákban a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák. Gépészeti és wellness-rendszerek finomhangolása: A medencék vízhőmérsékletének minimális (1–2 °C-os) korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott (10:00–17:00 közötti) időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése jelentős megtakarítást eredményezhet.

A medencék vízhőmérsékletének minimális (1–2 °C-os) korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott (10:00–17:00 közötti) időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése jelentős megtakarítást eredményezhet. Hatékonyabb üzemeltetés a konyhán és a mosodában: A textíliák mosásának és szárításának napközbeni idősávra (10:00–16:00) történő átcsoportosítása, valamint a mosogatógépek kizárólag teljes kapacitással történő üzemeltetése.

A textíliák mosásának és szárításának napközbeni idősávra (10:00–16:00) történő átcsoportosítása, valamint a mosogatógépek kizárólag teljes kapacitással történő üzemeltetése. Világítás és kommunikáció: A külső és dekorációs világítás minimalizálása a biztonság megtartása mellett.

A Magyar Szállodai Szövetség megjegyezte: a szállodák vezetőségét arra kérik, hogy az intézkedések céljáról és várható hatásairól nyíltan kommunikáljanak a vendégekkel és munkavállalókkal. A következetes és érthető tájékoztatás szerintük elősegíti a közös együttműködést és az energiatakarékos működés támogatását.

A Hunguest Hotels a saját szállodáira nemrég önként vállalt korlátozásokat jelentett be. A szaunáikat például kikapcsolják.