A számvevőszék szerint elnöke mit sem tudhatott az MNB-alapítványok ügyeiről – hiába volt alelnök a jegybanknál

Levélben reagált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 444.hu egy cikkére, amelyben a szerző arról is értekezett, hogy milyen érdekes, hogy az ÁSZ az MNB gazdálkodásáról szóló, hatalmas port felvert jelentését az ÁSZ elnökeként az a Windisch László jegyzi, aki 2013 és 2019 között a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke volt.

Az ÁSZ szerint ezzel a szerző „éppen az MNB által alapított PADME Alapítvány gazdálkodását mélységében kivizsgáló, az ottani gazdálkodási anomáliákat részletesen feltáró, az ügyben büntetőfeljelentést tevő Állami Számvevőszék elnökét igyekszik hamisan, negatív színben feltüntetni”.

Levelük szerint a valóság ezzel szemben a következő:

A fentiek alapján egyértelműen valótlan az az állítás, miszerint dr. Windisch László „szeme előtt zajlott le az egész varázslat”, mint ahogy a tényekkel ellentétes annak sugalmazása is, miszerint az ÁSZ ellenőrzése a volt jegybankelnök távozása okán került/kerülhetett nyilvánosságra.

A lap szerzője erre így válaszolt:

„ Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy elhiszem, hogy alelnökként Windisch Lászlónak fogalma sem volt róla, hogy mi zajlik az MNB-alapítványokba átpakolt csillagászati összeggel, de ha már akkoriban is olyan alaposan olvasta volna a szabad sajtót, mint most, akkor elég pontos információi lettek volna róla, hogy már bőven 2019 előtt is lehetett tudni, nagy a baj”