A szegedi kormánymédiát többen is otthagyták

A cég működésére rálátó forrás szerint csoportos leépítés zajlott, de a munkatársak távozásának szakmai okai is lehettek. A főszerkesztők cáfolják, hogy leépítésről lenne szó, az egyik távozó munkatárs is közös megegyezésre hivatkozott – írja a Telex a Szegeder információira hivatkozva.

A távozók közül Vass Imre a kezdetektől fogva a Szeged.hu újságírója volt, Rafai Gábor is régóta írt, Iványi Aurél pedig több mint tíz éve volt fotósa az újságnak. Az ATV-től ismert Balogh Judit szintén elhagyta a szerkesztőséget. Ő 2020-ban még hírigazgatónak érkezett a tévéhez és sokat dolgozott annak nézettségének növelésén, majd 2022-től már csak a Téma című hírháttérműsort vezette.

Balogh Judit is távozott6

Fotó: Facebook

„A Szegedi Rendezvény és Médiaközponttal kötött, több éve fennálló, határozatlan időre szóló vállalkozói szerződésemet közös megegyezéssel február 28-i határidővel felbontottuk” – írta a lap kérdésére Rafai Gábor újságíró. Vass Imre és Iványi Aurél nem kívántak nyilatkozni.

Egy másik, a városházi médiára rálátó egyik forrás szerint az eset váratlanul érte az elbocsátott munkatársakat, de a szerkesztőség többi dolgozóját is, akik így jóval kevesebben maradtak. „Mindenféléket hallottam, olyat is, hogy kevesebb a pénz, olyat is, hogy már régóta érett. Mindenki ködösít” – mondta.

Kapcsolódó cikk Trump a magyar médiumok támogatását is leállította Trump döntése elzárta az amerikai támogatást a magyar médiától is.

A lap kérdéseire Garai Szakács László, a Szeged.hu, és Cservenák Zoltán, a Szeged Televízió főszerkesztője is szűkszavúan úgy kommentáltak, hogy értesüléseink tévesek, nem volt náluk csoportos leépítés. Bővebb tájékoztatást nem adtak a távozások okaival kapcsolatban.

Keresték pénteken a két médiumot kiadó Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetőjét, Kolonics Erikát is, még nem reagáltak.