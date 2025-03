„A szociális válság lehet az Orbán-kormány sírásója”

Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor a magyar történelem leghosszabban regnáló miniszterelnöke: 2026-ot is megelőlegezve a rendszerváltás utáni 36 évből 20 éven keresztül ő kormányzott. Tehát megvolt a lehetősége arra, hogy megvalósítsa a második reformkort, most mégis gyenge lábakon áll az ország: európai és regjonális összehasonlításban nálunk az egyik leggyengébb a vásárlóerő, itt az egyik legnehezebb lakáshoz jutni és kitörni a szegénységből, valamint itt a legmagasabbak az élelmiszerárak, sorolta Vona Gábor.

Van esély a kormányváltásra, még ha ez kifejezetten nehéz is, jelentette ki Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke pártja szombati kongresszusán elmondott beszédében .

