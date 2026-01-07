A Szőlő utcai kirúgott igazgatót visszahelyezték a Debreceni Javítónevelő Intézetbe

Visszahelyezték eredeti beosztásába, a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettesi posztjára Varga László Balázst, aki alig egy hétig volt a Szőlő utcai intézmény vezetője – mondta közösségi oldalán videójában Szabó Tímea országgyűlési képviselő, aki ezt azért nem érti, mert Varga neve a hírek szerint szakmai visszásságokkal hozható összefüggésbe.

Azóta a videó nem elérhető – de lehet, hogy csak technikai probléma adódott.

Varga László Balázs alig egy hétig volt a botrányokkal érintett Szőlő utcai javítóintézet vezetője, ezen a poszton Kovács-Buna Károlyt váltotta, miután utóbbiról olyan korábbi, belső videófelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeket üti-veri-rugdossa a rábízott fiatalokat – emiatt ő is gyanúsítottja lett a zajló nyomozásnak.

A Kovács-Bunát a Szőlő utcai intézmény élén váltó Varga László Balázs intézményvezetői megbízatását december 17-én vonták vissza a a javítóintézetek felügyeletét és irányítását december 10-e óta ellátó Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BvOP).

Debrecenből a Szőlő utcába, majd vissza Debrecenbe

Fotó: Google Maps

A hvg.hu összefoglallójában arra mutat rá, hogy Varga László Balázs távozását nem indokolták hivatalosan, de előzőleg a Jelen portálon megjelent egy cikk, amely nem találta nyomát annak, hogy Varga László Balázs bármilyen pedagógiai, mentálhigiénés vagy szociális végzettséggel rendelkezne, ennek ellenére mégis a debreceni javítóintézet igazgatóhelyettese lett belőle, alig pár héttel azután, hogy az intézethez került. A debreceni javítóintézetben 2025-ben fél év alatt több öngyilkossági kísérlet történt, mint az azt megelőző 20 évben.

A Jelenben megjelenteket Szabó Tímea a Parlamentben is szóvá tette – emlékeztetett az ellenzéki politikus a visszahelyezésről szóló Facebook-posztjában, és hozzátette azt is: Varga nem jelentette a Szőlő utca korábbi, időközben letartóztatott igazgatójának, Juhász Péter Pálnak a gaztetteit sem a hatóságoknak, holott az intézet egy lakója többször részletesen beszámolt Juhász, lányokat futtató és egyéb bűncselekményeiről.

Szabó Tímea azt közölte, telefonon kereste a Debreceni Javítóintezetet, ahol megerősítették neki, hogy Varga újra igazgatóhelyettes, ezért az ellenzéki politikus azonnali magyarázatot vár Pintér Sándortól és a kormánytól: hogyan történhet meg az, hogy Vargát nem büntetőeljárás alá helyezik a jelzőrendszeri kötelezettség elmulasztása miatt, hanem visszahelyezik gyermekek közé?