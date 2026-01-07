3p
Közélet Gyermekvédelem

A Szőlő utcai kirúgott igazgatót visszahelyezték a Debreceni Javítónevelő Intézetbe

mfor.hu

Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról posztolt, hogy a Debrecenből „leigazolt” új igazgatót egy hét után kirúgták a Szőlő utcából, ám most visszahelyezték Debrecenbe. Ám a videó rövid idő után jelenleg nem elérhető. 

Visszahelyezték eredeti beosztásába, a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettesi posztjára Varga László Balázst, aki alig egy hétig volt a Szőlő utcai intézmény vezetője – mondta közösségi oldalán videójában Szabó Tímea országgyűlési képviselő, aki ezt azért nem érti, mert Varga neve a hírek szerint szakmai visszásságokkal hozható összefüggésbe.

Azóta a videó nem elérhető – de lehet, hogy csak technikai probléma adódott. 

Varga László Balázs alig egy hétig volt a botrányokkal érintett Szőlő utcai javítóintézet vezetője, ezen a poszton Kovács-Buna Károlyt váltotta, miután utóbbiról olyan korábbi, belső videófelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeket üti-veri-rugdossa a rábízott fiatalokat – emiatt ő is gyanúsítottja lett a zajló nyomozásnak.  

A Kovács-Bunát a Szőlő utcai intézmény élén váltó Varga László Balázs intézményvezetői megbízatását december 17-én vonták vissza a a javítóintézetek felügyeletét és irányítását december 10-e óta ellátó Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BvOP). 

Debrecenből a Szőlő utcába, majd vissza Debrecenbe
Debrecenből a Szőlő utcába, majd vissza Debrecenbe
Fotó: Google Maps

A hvg.hu összefoglallójában arra mutat rá, hogy Varga László Balázs távozását nem indokolták hivatalosan, de előzőleg a Jelen portálon megjelent egy cikk, amely nem találta nyomát annak, hogy Varga László Balázs bármilyen pedagógiai, mentálhigiénés vagy szociális végzettséggel rendelkezne, ennek ellenére mégis a debreceni javítóintézet igazgatóhelyettese lett belőle, alig pár héttel azután, hogy az intézethez került. A debreceni javítóintézetben 2025-ben fél év alatt több öngyilkossági kísérlet történt, mint az azt megelőző 20 évben. 

A Jelenben megjelenteket Szabó Tímea a Parlamentben is szóvá tette – emlékeztetett az ellenzéki politikus a visszahelyezésről szóló Facebook-posztjában, és hozzátette azt is: Varga nem jelentette a Szőlő utca korábbi, időközben letartóztatott igazgatójának, Juhász Péter Pálnak a gaztetteit sem a hatóságoknak, holott az intézet egy lakója többször részletesen beszámolt Juhász, lányokat futtató és egyéb bűncselekményeiről.

Szabó Tímea azt közölte, telefonon kereste a Debreceni Javítóintezetet, ahol megerősítették neki, hogy Varga újra igazgatóhelyettes, ezért az ellenzéki politikus azonnali magyarázatot vár Pintér Sándortól és a kormánytól: hogyan történhet meg az, hogy Vargát nem büntetőeljárás alá helyezik a jelzőrendszeri kötelezettség elmulasztása miatt, hanem visszahelyezik gyermekek közé? 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter: A Tisza függessze fel a politikai munkát!

Magyar Péter: A Tisza függessze fel a politikai munkát!

Ezer köbméter tűzifát oszt szét a Tisza Párt ezen a héten, Magyar Péter pedig éppen Nógrád megyébe tart. Arra kérte a párt többi tagját, hogy politizálás helyett segítsenek másoknak.

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára folytatta az egyeztetéseket a fuvarozói képviseletekkel kedden.

Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

Az ellen tiltakoztak, hogy a bírósági tiltás ellenére is eljuttatták a lakossághoz a Bors különszámát, amit teljes egészében a Tisza – sokszor cáfolt – „adóemelési terveiről” szólt.

Verhetetlen volt a Demjén-film

Elképesztő módon indította az évet a TV2 – Sulyok Tamás is váratlan helyen tűnt fel

2026 első hete egy filmről szólt.

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Magyarország településszerkezete adottság, amelyet a jövőben is alapértékként kezelnek, állította a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Most karácsonykor is bőkezű volt a Magyar Államkincstár: a 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját. Bár libamáj konzerv a korábbiakkal ellentétben már nem került a csomagba.

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait (frissítve)

Lehet, hogy Aleksandra Sofronijević nem akarta kiborítani a bilit, de a szerb építésügyi és közlekedési miniszter szavaiból úgy tűnik, hogy a választás utánra csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának átadása. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz: a MÁV hosszabb menetidőt írt lapunknak, mint amiről a szerb elnök beszélt, és azt sem tudjuk, hogy a vonatok megállnak-e majd Pesterzsébeten, Soroksáron, vagy Kiskunhalason.

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Így alakulhatnak a parlamenti fizetések.

„Nincs jobb nálam senki” – jelentette ki Orbán Viktor a Kormányinfón

A hagyomány szerint mindig karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ám most az új év első napjaiban tette ezt. Sok kérdést feltettek az újságírók. 

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Kérdés nem marad válasz nélkül?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168