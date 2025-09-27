Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Közélet

A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció frissen bejelentett kérdése

mfor.hu

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Hidvéghi Balázs ismertette szombaton az ötödik, immár utolsó kérdést.

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultáció utolsó, immár ötödik kérdését a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt. Rámutatott, hogy a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése – tette hozzá az MTI.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdést tesz fel
Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az előzmények

A kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval – írja a Népszava.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára eddig négy kérdést mutatott be, ezek a következők:

  1. Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?

