A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció frissen bejelentett kérdése

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultáció utolsó, immár ötödik kérdését a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt. Rámutatott, hogy a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése – tette hozzá az MTI.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdést tesz fel

Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az előzmények

A kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval – írja a Népszava.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára eddig négy kérdést mutatott be, ezek a következők:

Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?