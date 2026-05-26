2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Magyar Péter

A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

mfor.hu

Sümeghy Claudia veszi át Velkey György feladatát.

Sümeghy Claudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke, akire a kormányfő szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben.

Magyar a Facebookon azt írta, Sümeghy nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője.

Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője

– mutatta be kabinetfőnökét, aki a Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi és így jól ismeri a munkáját és a TISZA közösségét, a döntéshozatali folyamatainkat és az értékválasztásaikat.

Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják

– tette hozzá Magyar, aki egyúttal köszönetet mondott Velkey György korábbi kabinetfőnöknek, aki a Külügyminisztérium államtitkáraként folytatja a munkát.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

A Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben.

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

A képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Egy-két héten belül benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Az utolsó pillanatokban, május 27-én dönthet arról a Tisza-kormány, hogy június 1-től milyen szabályok vonatkozzanak a harmadik országbeli munkavállalókra. Előzetesen úgy nyilatkozott a Magyar Péter vezette kabinet, hogy teljes tiltás lép életbe. Ez viszont rengeteg kérdést vet fel a remélt gazdasági növekedés, és a Magyarországra települt cégek fejlesztései terén. Az Mfor által megkérdezett munkaerőközvetítő kereskedelmi igazgatója európai megoldásban reménykedik, mert nem látná szívesen, ha a „fürdővízzel együtt kiöntenék a gyereket.” 

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

A tagszervezetek már vasárnap este, a nyilvánosság hétfőn tudhatta meg, hogy a fideszes politikusnak ezek az utolsó napjai a teniszszövetség elnökeként. Május 29-én jöhet a váltás.

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Nem jellemzők a miniszterelnökiciklus-korlátok.

Miért felelnek a ma kinevezett államtitkárok? Megszólalt két miniszter

További részletek az államtitkárokról.

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Összesen 55 nevet tettek közzé.

Lett három új államtitkára a kormánynak

Lannert Judit és Vitézy Dávid osztoznak rajtuk.

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG