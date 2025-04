A tenisz csúcstalálkozói

A javarészt később díjátadóként is szerepet kapó üzletemberek csapata lett a harmadik. Épphogy lemaradt a dobogóról a közéleti személyek csapata, amelyben játszott például Andrejszky Zoltán a Halimádók konyhája műsor szerkesztő műsorvezetője, dr. Kovács Árpád a Kormány mellett működő Stratégiai Tanácsadó Testület tagja, a Magyar Közgazdasági Tanács elnöke, dr. Krasznai István és dr. Tárczy György ügyvédek és dr. Böröcz István ortopéd sebész, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosa.

A nemzetközi teniszvilág figyelme Miamira irányult vasárnap, mert Novak Djokovicnak esélye nyílt megszereznie a századik ATP tornagyőzelmét. Egy csúcsot azonban már azzal felállított, hogy a mestertornák legidősebb döntőse lett. Budapesten is jubileumra készültek a tenisz szerelmeseinek 25. alkalommal megrendezett Csók Tenisz! csapatversenyén.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!