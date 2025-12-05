A „Tisza-csomag” megmutatja, mekkora bajban van Orbán Viktor

Teljes fordulatszámra kapcsolt a kormányzati propaganda a „Tisza-csomag” ügyében. Miután az Index közölte a „birtokába került”, állítólagosan a Tisza Párt gazdasági terveit tartalmazó 600 oldalas dokumentumot, csak Orbán Viktor Facebook-oldalán kilenc poszt foglalkozott ezzel – azaz péntekig nagyjából napi kettő.

„Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal. Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad. […] Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára” – olvasható például Orbán egyik korai zsengéjében.

Különösen szép, hogy mindez azon a héten történt, amikor a bíróság éppen kimondta, hogy az Index nem bújhatott volna a mögé, hogy augusztusban csak „véleményt közölt”, amikor a Tisza „brutális adóemeléséről” írt egy hasonlóan tisztázatlan eredetű dokumentum alapján. Most pedig nemcsak a jól fizetett kormánypárti influenszerek, távolról sajtónak tűnő propagandatermékek, de a teljes kormány -miniszterektől egyenesen a kormányfőig – tényként kezeli, hogy a Tisza azt tenné, ami ebben az újabb valamiben le vagyon írva.

„Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást”

- fogalmaz megint csak maga az ország miniszterelnöke.

Gyárts magadnak ellenfelet!

Gyorsan szögezzük le: az úgynevezett „Tisza-csomag” minden bizonnyal egy mesterséges intelligencia segítségével készült hamisítvány. Azt, hogy mesterséges intelligencia rakta össze, többen, több helyen is levezették, például Rácz András Oroszország-szakértő, de mások is prezentálták, hogy mi utal egyértelműen erre.

Arra, hogy hamisítvány, inkább csak következtetni lehet. De gondoljuk csak végig: miért írna egy választási győzelemért hajtó párt egy olyan programtervezetet, amelyben gyakorlatilag egyetlen pozitív intézkedés sincs? Hacsak nem képzeljük azt, hogy a Tisza környékén valóban kizárólag a kisemmizett magyar emberek vérét-verejtékét éhező, átműtött magyar gyerekek könnyeivel lemosni szerető figurák vannak, akkor miért tennének ilyet? Ha esetleg megnyerik a választást, és végrehajtanak egy ilyen programot, akkor csoda lenne, ha kihúznák a következő választásig. Utána pedig újabb, legalább 16 év Fidesz-kormányzásra lehetne készülni.

De az igazán árulkodó természetesen az, hogy kinek is tesz jót most rövid távon ez a program. Természetesen a Fidesznek. És melyik párt az, aki nagyjából percekkel az Index cikkének megjelenése után ráugrott a témára? A Fidesz. De tényleg, aki szerint ez egy valódi kiszivárogtatás, annak nem furcsa, hogy néhány órával később már szép kerek számokat kapunk a kormányoldalról arról, hogy kitől és mennyit venne el a Tisza „programja”?

Lehetne persze beszélni ennek az erkölcsi vonatkozásairól. És igen, valahol szintlépés nem egyszerűen hazudni az ellenfélről vagy kiforgatni a szavait, hanem eleve összerakni egy hazugságot, majd azt kritizálni. De mit várunk ettől a kormánytól? Az utóbbi hét napban történt az is, hogy Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője kiírta Facebook-oldalára a következőt a magyar kormány kérésére Donald Trump által beszántott Szabad Európáról:

„Önök szerint mennyire volt szabad az a magyar nyelvű szerkesztőség, amelyik egy külföldi kormányügynökség utasítására egyik napról a másikra befejezte a működését?”

Ahogy az is, hogy miután az igazságügyminiszter vezérletével a teljes kormány azt dörögte hetekig, hogy a Szőlő utcai ügynek „nem voltak kiskorú sértettjei”, bebizonyosodott, hogy de, kiskorú, kiszolgáltatott gyerekeket vertek és molesztáltak rendszerszinten állami intézményekben. És most valahogy nem állnak sorba a bocsánatkérésekkel ugyanazok a politikusok. „Bazmeg, elromolhat bármi, amit használnak” – ugye?

Szóval elég értelmetlen lenne milliméteres pontossággal összeméregetni az aljasság kilométereit.

Mesterségesen sem elég intelligensek

Két szempont is érdekesebb szerintem ennél. Az egyik, hogy oké, hamisítunk egy gazdasági programot az ellenfelünknek. De ilyen színvonalon? Gondoljunk bele, egy lassan 16 éve kormányzó szervezetről beszélünk. Minisztériumok, bankok, alapkezelők, építőipari cégek, kutatóközpontok, elemzőintézetek, újságok, tévék, reklámügynökségek – minden ott van a NER-en belül, és annyi pénz, amiből a legjobb – de legalábbis a gerinctelenek közül a legjobb – szakembereket meg lehet fizetni.

És nincs senki, akinek eszébe jutna tartalomjegyzéket és oldalszámokat tenni egy 600 oldalas dokumentumra? Nincs egy-két gyakornok, akinek szólni lehetne, hogy fussák már át az egészet, és formázzák meg minimum olyan szinten, ahogy egy elsőéves egyetemistától elvárják egy beadandó írásbeli munkánál? Nem kérnek meg valakit, hogy szedje ki a mesterséges intelligencia által bennehagyott nyomokat és a nemlétező tanulmányokra mutató linkeket? Nincs senki, akinek feltűnne, hogy az egész anyag címében rövid ü-vel írták azt, hogy gyűjtemény? A kontraszelekció hányadik, egymást erősítő körénél is tartunk valójában?

Alsó hangon is több ezer olyan embernek kéne dolgoznia a magyar államigazgatásban, NER-közeli cégeknél, egyetemeken, kutatóközpontokban, akik számára napi rutinnak kellene lennie ilyen bonyolultságú és hosszúságú szövegek alkotása, gondozása, elolvasása. És amikor a halálos veszélyt jelentő ellenzéki párt elleni legnagyobb fegyvert bevetik, akkor ezt tudják kiadni a kezükből.(És ha már a kezeknél tartunk, az alábbi egy másik példa arra, hogy végtelen erőforrásokkal is lehet ócska eredményre jutni.)

Csodálkozunk, ha a költségvetésben az idénre becsült 3,4 százalékos GDP-növekedés helyett talán összejön a nulla egész valamennyi? Ha győzelemként kell eladnia Orbán Viktornak a 11 százalékos minimálbér-emelést, miután két hónappal ezelőtt megígérte, hogy 13 százalék lesz? Nem csodálkoznunk, hanem Inkább tapsolnunk kéne, hogy ennyi év szisztematikus rombolás után még a villanykapcsolót egyedül megtalálják az irodáikban a Magyarországot kormányzó gépezet tagjai.

Nagy kupac baj van

A másik izgalmas kérdés, hogy mekkora bajban is érezheti magát a Fidesz. Eddig az volt a táncrend, hogy talpas propagandisták, névtelen szerzők, anonim források és hasonlók tolták fullba a kretént, majd a kormány tagjai bizonyos távolságtartással, őszinte aggodalommal reagáltak a „hírekre”.

Most viszont már maga az eredeti közlés is annál az Indexnél történt, amelyet nyilvánvalóan azért szerzett meg sok-sok pénzért a NER valamelyik csápja, hogy a függetlenség és a hitelesség látszatát őrizve eljusson azokhoz is, akik mondjuk egy Origót már gumikesztyűs kézzel sem nyitnának meg. Hát, most mindenki láthatja, hogy mi is az Index igazi szerepe és helye. A hitelesség utolsó kis darabkáit majd valamelyik bíróságon fogják összeseperni és a kukába dobni, de az Origo és az Index lenullázása után már nem nagyon lesz még egy sokmilliós olvasottságú magyar portál, amit meg lehet venni, ki lehet belezni, fel lehet használni, majd félre lehet dobni és állami pénzekkel életben lehet tartani.

És hát ott van maga Orbán Viktor. Aki sokáig legfeljebb kis utalásokat tett arra, hogy egyáltalán tud Magyar Péter és a Tisza Párt létezéséről. Hiszen a doktorminiszterelnökúr nem kapkod legyek után. Fölötte áll a napi politika mocsarának, és nem holmi magyarpetik járnak a fejében, hanem 4D-sakkot játszik Trumppal, Putyinnal, Brüsszellel – és nyer. Most, a Tisza Párt állítólagos gazdasági csomagjával a kezében, az asztalánál láthatjuk, ahogy próbálja mindenkinek a fejébe verni, hogy ha neki mennie kell, akkor itt a nyugdíj és egészségügyi ellátás nélkül az ukrán atomháború telében botorkáló, nemváltott óvodások világa jön – és még a cicákat is megadóztatják.

Orbán Viktor most nemhogy kimaradna a mocsárból, hanem szügyig áll benne, és lapátolja… az iszapot. És amikor a nagyfőnöknek kell beállnia a munkások közé, hogy elvégezze a piszkos munkát, akkor általában már elég nagy a baj.