A Tisza küldi a legtöbb embert a választási bizottságokba

Több mint 35 ezer delegált vesz részt az április 12-ei parlamenti választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám több mint 40 ezer volt.

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerében rögzítették az április 2-án 16 óráig bejelentett delegáltakat, a szerdai adatok szerint több mint 35 ezer delegáltat jelentettek be az ország 10 047 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek.

Így alakult a megoszlás a pártok közt

A legtöbb delegáltat, több mint 17 ezret a Tisza Párt bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz-KDNP pedig több mint 15 ezret. A Mi Hazánk valamivel több mint 1 400 delegáltat jelentett be, a DK közel 550-et, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kicsivel több mint 200-at. A többi jelölőszervezet harmincnál kevesebb delegáltat jelentett be a szavazatszámláló bizottságokba. A független jelöltek 50 delegáltat jelentettek be. Bár a delegáltak bejelentésére már lejárt a határidő, az eskütételeket követően a delegáltak száma még változhat.

A 2022-es országgyűlési választáson több mint 40 ezer, a 2018-ason csaknem 32 ezer delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2014-pedig ez a szám 40 ezer volt.