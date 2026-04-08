2p
Közélet Tisza Párt Választás 2026

A Tisza küldi a legtöbb embert a választási bizottságokba

mfor.hu

A kormánypártok nem sokkal maradnak el.

Több mint 35 ezer delegált vesz részt az április 12-ei parlamenti választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám több mint 40 ezer volt.

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerében rögzítették az április 2-án 16 óráig bejelentett delegáltakat, a szerdai adatok szerint több mint 35 ezer delegáltat jelentettek be az ország 10 047 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek.

Így alakult a megoszlás a pártok közt

A legtöbb delegáltat, több mint 17 ezret a Tisza Párt bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz-KDNP pedig több mint 15 ezret. A Mi Hazánk valamivel több mint 1 400 delegáltat jelentett be, a DK közel 550-et, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kicsivel több mint 200-at. A többi jelölőszervezet harmincnál kevesebb delegáltat jelentett be a szavazatszámláló bizottságokba. A független jelöltek 50 delegáltat jelentettek be. Bár a delegáltak bejelentésére már lejárt a határidő, az eskütételeket követően a delegáltak száma még változhat.

A 2022-es országgyűlési választáson több mint 40 ezer, a 2018-ason csaknem 32 ezer delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2014-pedig ez a szám 40 ezer volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Részletek közölt a NAV az ukrán pénzszállítók ügyéről

Büntetőeljárást folytatnak.

Tisza kétharmad a Medián becslésében, Magyar Péter óvatosságra int

Új becslést tett közzé a közvélemény-kutató.

Ebből Kormányinfó lesz: újabb bejelentésekre készül Gulyás Gergely

Meghirdették a tájékoztatót.

J. D. Vance miatt kiürítették a Feneketlen-tónál lévő parkot

Az amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegiumba látogat.

Iránytű: kormányváltó hangulat uralkodik az országban

Magabiztosan vezet a Tisza az Iránytű Intézetnél is.

NAV: Így áll a nyomozás az aranykonvoj-ügyben

A NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el.

Hónapok óta nem örülhetett hasonlónak az RTL

Így alakultak a 14. hét nézettségi adatai.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG