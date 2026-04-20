Magyar Péter, az elsöprő parlamenti többséggel rendelkező Tisza Párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán tett fontos bejelentést.
Eszerint a korábban a turizmus-vendéglátásban tevékenykedő alelnöküket, a 46 esztendős Forsthoffer Ágnest jelölik a Magyar Országgyűlés következő elnökének. A Mi Hazánk részéről várhatóan lesz női helyettese is, hiszen, ahogy eddig, Duró Dóra eztán is alelnök lehet az újonnan alakuló Országgyűlésben.
A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót
