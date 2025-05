A Tisza Párt beszámolója is publikussá vált

A beszámolóik elé írt tájékoztatóban megerősítették, hogy csak magyar állampolgároktól kapnak egyedi és rendszeres támogatásokat, anonim támogatásokat pedig nem fogadnak el. A Tisza párt honlapjáról az is kiderül, hogy szinte már az úgynevezett rendszerváltó kártyát mindeddig 28 606 ember „váltotta ki”, vagyis fizetett pénzt a pártnak.

Magyar Péter kijelentette: sem külföldi, sem kézpénzes adományt nem fogadott és nem is fogad el.

