A Tisza Párt sem hiányozhat ma a Tisza-parti városból

Vonattal indult el Szegedre Magyar Péter, vele van Strompová Viktória is, várják Lázár János bocsánatkérését.

A Nyugati pályaudvarról vonattal indult el délelőtt 9 óra 50-kor Magyar Péter és a Tisza Párt vezetése Szegedre, országjárásuk következő helyszínére. A Napfény InterCity-re Magyarral együtt szállt fel Strompová Viktória, a párt sárvári országgyűlési képviselőjelöltje, akit Lázár János egy Sárváron adott interjúban „szlovák asszonynak” nevezett.

Lázár a sárvári televíziónak azt mondta: „A képviselőjelölt asszonnyal még életemben nem találkoztam. Kicsit csodálkozom is, hogy a Tisza Párt nem talált magyar embert és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben.”

Ma délelőtt Szegeden tartják a Digitális Polgári Körök gyűlését a Lázárinfó keretében, Magyar már pénteken felszólította a közlekedési minisztert, hogy ott kérjen bocsánatot a magyar anyanyelvű, és a szlovák mellett magyar állampolgársággal is rendelkező Stompovától.

Bár Lázár János pénteken a tiszás jelölt Facebook-bejegyzése alá írt egy kommentet, amit feltehetően egyfajta bocsánatkérésnek szánt. Ebben így fogalmazott: „Sajnálom a rossz fogalmazást. A félreértés tisztázódott – a helyzet pedig tiszásodott. Az előbbi a helyiek kérdéseire és kételyeire is választ ad – az utóbbi pedig csak a szokásos tempó. Gratulálok a nagyon friss magyar állampolgárságához. Gyarapodik az ország”. 

Áder János visszatért: ő a szegedi DPK-gyűlés szónoka

A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.

