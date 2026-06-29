A Tisztótűz része a NAV megújulása

Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó, könyvvizsgáló. Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt.



Czöndör Szabolcs pályája több mint két évtizede kötődik a magyar adóigazgatáshoz. Az APEH-nél és NAV-nál szerzett kiterjedt tapasztalatait a PwC-nél gazdagította adótanácsadóként. A NAV Adószakmai Innovációs Főosztályának vezetőjeként az áfadigitalizáció, az e-számlázás és annak európai standardnak való megfeleltetése áll a munkája középpontjában. Számos szakmai cikk szerzője, előadóként aktívan vesz részt az

adódigitalizáció edukációjában itthon és külföldön is.



Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy személyesen is elkötelezett a hatékonyan működő, eredményes, magas szakmai színvonalat képviselő és fejlődni képes adó- és vámhatóság iránt, amit meggyőződése, hogy mindkét szakember szavatolni tud.



A pénzügyminiszter közlése szerint a NAV alapfeladata az adók, járulékok, vámok beszedése és ezáltal a költségvetési bevételek biztosítása. Az adóhivatalnak szintén alapfeladata a gazdaság fehérítése, az adóbűncselekmények feltárása, ami különösen fontos jelenleg.

„Az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal példátlanul határozott fellépés a korábbi vagyonvesztések és közvagyont érintő visszaélések kivizsgálása terén. Ahhoz, hogy a NAV – az alapfeladatát ellátva – a saját eszközeivel és jogkörében eljárva hatékonyan támogatni tudja a korrupcióellenes küzdelmet, alapfeltétel a NAV megújulása, belső megtisztulása is” – összegzett Kármán András pénzügyminiszter.

Megjegyezte azt is, hogy a NAV minden területe, így a bűnügy is, kizárólag szakmai alapon, politikai befolyás nélkül kell, hogy működjön, és fog működni. Az érintett területen dolgozó kollégák felé az a kérése, hogy ezt az elvet tartsák szem előtt a napi munkájukban.

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