A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók, a valós idejű közösségi közlekedési változások pedig folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon. Felidézték: a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK) kapott tájékoztatás alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében április 7-én, kedden várhatóan 9 óra 50 és 10 óra 40, valamint 8-án, szerdán 14 óra 50 és 15 óra 40 között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell készülni.

A BKK kéri, hogy akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.

A 15-50 perces zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve közlekednek. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon. Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

Kiemelték, hogy hosszabb idejű korlátozásra kell készülni egyes vonalakon és időpontokban. A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló kedden nem üzemel.

A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti. A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

Április 7-én, várhatóan 5 és 11 óra között, valamint április 8-án, várhatóan 12 és 17 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják a repülőtérre vezető utat, ezért a 100E és a 200E autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Vecsés-nyugat, a Cargo City, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Liszt Ferenc Airport 2. és a Repülőmúzeum megállót nem érintik.