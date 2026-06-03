A történelem szemétdombjára küldi a Tisza Párt a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese, Melléthei-Barna Márton – írja az MTI.

A kedden késő este benyújtott javaslatban rögzítik: „a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”.

Melléthei-Barna hozzátette: a hivatal „semmilyen valódi feladattal nem bír a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelő, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálja, koholt összeesküvés-elméleteket alátámasztó áltudományos tevékenységet folytat”.

A hivatal megszüntetéséről szóló törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024. február 1-jétől működik Magyarországon, vezetője Lánczi Tamás. A szervezet létrehozását az alaptörvény 2023. december 12-én elfogadott módosítása tette lehetővé.