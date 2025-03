A Transparency International a strasbourgi bírósághoz fordul

Mostanra azonban egyértelművé vált, amit a szuverenitásvédelmi törvény elfogadásakor is sejteni lehetett, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyetlen célja a kormánnyal szemben kritikus civil szervezetek és a független sajtó lejáratása, hiteltelenítése.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz, és a jogorvoslathoz fűződő, az Alaptörvény mellett az Emberi Jogok Európai Egyezménye által is védett, alapvető jogokat” – írják.

A szervezet panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához a szuverenitásvédelmi törvény miatt – írják sajtóközleményükben.

