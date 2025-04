A TV2 a visszapillantóból nézi az RTL-t

A Farm VIP a hétköznapokon teljesít stabilan, míg a Hunyadi által mutatott kiemelkedő fölény továbbra is bőven elegendő volt ahhoz, hogy a heti végeredmény ne legyen kétséges. A 18-59 éves korcsoportban, amely a kereskedelmi szempontból legfontosabb, a TV2 18,1 százalékos heti átlagos közönségarányával megelőzte az RTL 16,3 százalékát.

Vasárnapra is maradt puskapora a kereskedelmi tévéknek, az üzleti vetélkedő Cápák között 532 ezres nézőszámot ért el, ezzel alulmaradt A nagy duett által elért 737 ezres közönségszámmal szemben, így a vasárnapot is összességében a TV2 nyerte.

A szombati napokon továbbra is mindent visz a Hunyadi, így a TV2 esetében érthető módon ez volt a nap műsorszáma. Ezzel együtt azonban az RTL sem panaszkodhat, hiszen az A mi kis falunk legújabb része nem hozott rossz számokat az erős vetélytárs ellenére sem – 649 ezren nézték.

A Hunyadi továbbra is uralja a listákat Fotó: TV2 Sajtószoba

A „magyar Trónok harcaként” is emlegetett, méretes állami támogatással összerakott történelmi sorozat a TV2 aranytojást tojó tyúkja, hiszen amióta megjelent a képernyőkön rendre letarolja a nézettségi adatokat.

A héten a legnézettebb sportesemények közé ezúttal csak a Ferencváros mérkőzése fért be – a budapesti csapat a magyar bajnoki keretében a Diósgyőr otthonába látogatott. Az 1-1-es döntetlent 249 ezren követték a készülék előtt.

A műsorsáv első felében nem változtatott az RTL, elsőként ismételten a Pokoli rokonok című sorozat várta a nézőket, adásonként átlagosan 546 ezer embert érve el a teljes lakosság körében, ezzel tartva a megszokott szintet. A program második felében bemutatkozott az 5 Arany Gyűrű Hollandiából adaptált műsorformátum, átlagosan 336 ezres nézettségével a csatorna feltehetően nem túlságosan elégedett, ráadásul megkérdezett kollégáim szerint kissé unalmasra is sikerült az új vetélkedő.

