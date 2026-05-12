A valaha volt legnagyobb átvilágítást ígéri Ruff Bálint

Két államtitkárjelöltje, Csontos Bence tisza párti parlamenti képviselő és Bíró-Nagy András bemutatásával kezdte bizottsági meghallgatását a Ruff Bálint, Magyar Péter jelöltje a Miniszterelnökség élére az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság meghallgatásán – írja a Telex. „Lesz dolguk elég, van mit helyreállítani. Ez a bizottság az egyik legfontosabb bizottsága volt” – üdvözölte a bizottságot, majd a rendszerváltás hibájaként sorolta az elszámoltatás és az ügynökakták feltárásának elmaradását.

Ruff Bálint a tegnap esti minisztériumi látogatásairól is beszélt. „Három helyen voltunk, Karmelita, Kabinetiroda, Belügyminisztérium. Egy ilyen esti tárlat. Én ilyet életemben nem láttam. Azt hittem, hogy a Karmelita lesz a legdurvább. A Karmelita olyan, mint egy olvasmányélmény, a hatalom kiürült központja. Ott van a fél Galéria. Láttam a vaságyat” – kezdte még az ülés kezdete előtt sztorizgatással Ruff.

„Utána átmentünk a Kabinetirodára, ez egy régi-új épület, a Vöröskeresztnek volt a székháza, aztán zsibvásár. Erről sose láttunk képeket. Az olyan, hogy azt mindenkinek látnia kell, aki magyar. Nem ötcsillagos, hanem hatcsillagos. Olyan fényűző luxus, ami a világ legdrágább hoteljeinek szobáit idézi” – mondta, de beszámolóját megszakította Tuzson Bence érkezése. „Stand upolunk” – csípkelődött a Fideszes képviselő, aki volt igazságügyi miniszterként, vendégként vehetett részt az ülésen.

Expozéjában Ruff folytatta a tárlatvezetést. A Belügyminisztérium épületéről elsőként azt említette, hogy százmilliárd forintba került, többszörösébe a Karmelitának. „Egy jó tíz percre senki egy szót nem szólt” – jellemezte, hogy mennyire elakadt a lélegzetük az ott látott luxustól.

„Az a minisztérium, amihez hozzákerült a teljes szociális, teljes egészségügyi, teljes oktatási ágazat, olyan termekben beszélik meg a szociális szféra teljes bérkeretét, ahol egy négyzetméter szőnyeg többe kerül” – mondta.

„A Tisza-kormány ennek a leállítására kapta meg a fideszes választási törvények között a kétharmados felhatalmazást. A féktelen, urizáló gyűlölet megakadályozására” – mondta. Tuzson Bence folyamatos közbeszólásokkal zavarta az ülést, egy idő után Hantosi István, a bizottság Tisza párti elnöke figyelmeztette is.

„A valaha volt legnagyobb átvilágítást fogom megcsinálni” – mondta arról, hogy mivel kezd, amikor átveszi a minisztériumot. „Orbán Viktor nem omnipotens, Orbán Viktor nem egy mindentudó félisten. Amikor tegnap sétálgattunk, megtaláltam a táblát, amin rajta van Orbán Viktor hat törvénye. Az egyik, hogy Igazad lesz. Én egy olyan minisztériumot fogok vezetni, ami fog tévedni. Magyar Péter is fog tévedni. A kormány is fog tévedni. De ez nem baj” – mondta, mert szerinte az a fontos, hogy belássák és korrigálják a tévedéseket. Ezt látja feladatának.

„Törvénybe fogjuk iktatni, hogy a magyar állam gyűlöletet, lejáratást, más ember megalázását nem terjesztheti” – mondta. „Nem a miniszterelnökség fogja kidolgozni a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kereteit, hanem 141 képviselő” – mondta. A kormányzatra vonatkozó antikorrupciós lépéseket viszont a lehető leghamarabb meghozzák. „A legkeményebb szabályok lesznek, amit Magyarország valaha is látott” – mondta, majd a Fidesz képviselői felé fordulva azt mondta, hogy azért veszítették el a választást, mert „húszmilliárd forintot vettek el a közösből” – mondta, majd a minisztérium szerkezetéről elárulta, hogy Bíró-Nagy András vezeti majd a politikai államtitkárságot, felügyeli a tükörreferatúrák rendszerét.